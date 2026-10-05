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    Thời sựDân sinh

    Xem xét di dời gần 200 người dân trong vùng sạt lở núi Một ở Quy Nhơn

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Gần 200 người dân đang sinh sống trong khu vực sạt lở núi Một được đề xuất xem xét di dời, bố trí nơi ở mới.

    Ngày 5.10, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu UBND phường Quy Nhơn phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá cụ thể phạm vi, mức độ nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một.

    Xem xét di dời gần 200 người dân trong vùng sạt lở núi Một ở Quy Nhơn- Ảnh 1.

    Mưa lớn gây sạt lở, hư hỏng 5 căn nhà dưới chân núi Một năm 2025

    ẢNH: ĐỨC NHẬT

    Trước đó, Thanh Niên có bài viết phản ánh nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một, ngọn núi độc lập nằm bên sông Hà Thanh, thuộc phường Quy Nhơn.

    Sống dưới chân và lưng chừng núi Một, hàng chục hộ dân nhiều năm qua luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở, nhất là khi mưa lớn kéo dài.

    Tại khu vực lưng chừng núi, những vị trí từng xảy ra sạt lở để lại các mảng đất đá bị khoét sâu, tạo thành những vệt sạt kéo dài trên sườn dốc. Một số cây xanh bị bật gốc, đất đá trượt xuống phía dưới.

    Trong khi đó, ở chân núi, bùn đất và đá từ trên cao theo nước mưa trượt xuống, có nơi tràn vào vùi lấp nhà dân. Người dân lo ngại những khối đất đá tiếp tục trượt xuống, đe dọa đến sự an toàn.

    Mùa mưa năm 2025, có 5 ngôi nhà bị đất đá, cây cối từ núi Một sạt xuống vùi lấp, gây hư hỏng.

    Trước tình hình đó, UBND phường Quy Nhơn đề xuất di dời các hộ dân có nhà nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở. Theo đề xuất, khu vực này có 52 hộ, gần 200 người cần được xem xét di dời.

    Xem xét di dời gần 200 người dân trong vùng sạt lở núi Một ở Quy Nhơn- Ảnh 3.

    Ở lưng chừng núi Một, hàng chục hộ dân cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở

    ẢNH: ĐỨC NHẬT

    UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND phường Quy Nhơn xác định chính xác số hộ, danh sách người dân cần di dời, nhu cầu tái định cư và phương án bố trí nơi ở mới, bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài. Địa phương phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 7.10.

    Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp, hướng dẫn UBND phường Quy Nhơn đánh giá mức độ, phạm vi nguy cơ sạt lở; đồng thời rà soát phương án khắc phục, quỹ đất, quy hoạch, hạ tầng và điều kiện bố trí tái định cư.

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