Dốc Mộng Cầm ở Quy Nhơn sạt lở, đất đá tràn xuống đường

Ngày 22.9, UBND phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở tại dốc Mộng Cầm (đường Lê Công Miễn, khu phố 15) và quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 16, do mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn khiến đất đá trên dốc Mộng Cầm sạt lở vùi lấp tuyến đường Lê Công Miễn ẢNH: TRANG ANH

Theo đó, trong 2 ngày qua, trên địa bàn phía đông tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài. Tại đường Lê Công Miễn, phường Quy Nhơn Nam, một khối lượng lớn đất đá từ taluy tràn xuống, kéo dài hơn chục mét, phủ kín một phần mặt đường khiến phương tiện không thể lưu thông.

Theo người dân địa phương, tối 21.9, đất đá từ dốc Mộng Cầm bắt đầu sạt xuống đường Lê Công Miễn sau nhiều giờ mưa lớn. Khu vực này từng xảy ra sạt lở vào mùa mưa năm trước nên người dân sống xung quanh lo ngại nguy cơ tái diễn.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam đi kiểm tra vị trí sạt lở trên dốc Mộng Cầm ẢNH: PHƯỜNG QUY NHƠN NAM

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND phường Quy Nhơn Nam phối hợp lực lượng chức năng phong tỏa các vị trí nguy hiểm, dọn đất đá tràn xuống đường, khơi thông tuyến mương bị bồi lấp và ngăn người, phương tiện di chuyển qua khu vực này.

UBND phường Quy Nhơn Nam yêu cầu các lực lượng khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt.

Khối lượng lớn đất đá từ dốc Mộng Cầm chảy tràn xuống vùi lấp tuyến đường Lê Công Miễn ẢNH: TRANG ANH

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, nhất là những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi vào khu vực mất an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ sáng 22 đến 24.9, phía đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Phía tây có mưa rào, giông, cục bộ mưa to.

Người dân lo ngại sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra nếu mưa lớn, kéo dài ẢNH: TRANG ANH

Từ sáng 24 đến 25.9, phía đông tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, đồng thời làm tăng nguy cơ sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu. Giông kèm lốc, sét, gió mạnh cũng có thể gây thiệt hại.