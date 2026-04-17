Sạt lở mỏ đất vùi lấp cabin, tài xế tử vong tại chỗ

Ngày 17.4, UBND xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở mỏ đất khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, tại khu mỏ đất thuộc thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) bất ngờ xảy ra sạt lở. Thời điểm này, xe tải ben biển số 77H - 089.xx do tài xế T.T.L (33 tuổi, ở xã Tây Sơn, Gia Lai) điều khiển đang dừng chờ xúc đất.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đất khiến 1 người tử vong ẢNH: NGỌC OANH

Khi xe múc do anh N.V.P (32 tuổi, ở thôn Tiết Tràng, xã Đập Đá, Gia Lai) điều khiển, tiến hành múc đất, thì bất ngờ một khối đất lớn từ độ cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập xuống. Dòng đất, đá trượt nhanh, đè bẹp cabin xe tải trong tích tắc.

Vụ sạt lở mỏ đất khiến tài xế L. bị kẹt cứng trong cabin và tử vong tại chỗ. Phương tiện cũng bị hư hỏng nặng sau cú vùi lấp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỏ đất nơi xảy ra sạt lở do một công ty quản lý, khai thác, phục vụ thi công dự án ở địa phương. Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai làm rõ.