Vụ sạt lở đường ven sông Tây Ninh: Xác định nguyên nhân ban đầu

Thanh Quân
14/04/2026 05:30 GMT+7

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã đến kiểm tra và chỉ đạo xử lý vụ đường dân sinh ven sông bị sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 13.4, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê bao sông Lò Gạch (đoạn qua xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh), đoàn công tác do ông Đỗ Hữu Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đến kiểm tra hiện trường

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu đơn vị thi công, tư vấn thiết kế và các bên liên quan khẩn trương đánh giá toàn diện hiện trạng công trình, xác định chính xác nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục phù hợp, bảo đảm an toàn lâu dài. Đồng thời, rà soát các đoạn tuyến có nguy cơ để kịp thời gia cố, tránh phát sinh sự cố tương tự.

Hiện trường vụ sạt lở đường dân sinh ven sông Lò Gạch

Trước mắt, chính quyền địa phương phối hợp đơn vị thi công tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn. Công tác khảo sát, xây dựng phương án khắc phục phải triển khai khẩn trương để sớm ổn định tuyến đê, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đoạn sạt lở dài khoảng 70 m

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở xảy ra vào chiều 12.4, tại đoạn từ Km7+630 đến Km7+700 trên tuyến đê bao sông Lò Gạch. Tại hiện trường, hơn 60 m đê kết hợp đường giao thông (rộng 5 m) bị sạt lở hoàn toàn về phía sông Lò Gạch. Vị trí sụt lún sâu nhất khoảng 2 m, tạo hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Sự cố khiến toàn bộ nền, mặt và lề đường dân sinh bị hư hỏng, đồng thời làm gián đoạn hệ thống cấp nước sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Rất may không ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do nền đất yếu, tồn tại túi bùn, kết hợp với biến động mực nước khiến kết cấu thân đê mất ổn định, dẫn đến sạt lở.

