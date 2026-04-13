Sạt lở đường ven sông ở Tây Ninh, giao thông bị chia cắt

Thanh Quân
13/04/2026 18:06 GMT+7

Tuyến đường dân sinh ven sông Lò Gạch ở Tây Ninh bất ngờ bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông qua lại khu vực này bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Ngày 13.4, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng (Tây Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường ven sông Lò Gạch, khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Sạt lở đường ven sông ở Tây Ninh, giao thông bị chia cắt- Ảnh 1.

Tuyến đường dân sinh ở Tây Ninh bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: T.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 12.4, đoạn đường thuộc ấp Xóm Mới (xã Vĩnh Hưng) bất ngờ bị sạt lở. Vị trí sạt lở dài khoảng 60 m, rộng 5 m, điểm sâu nhất lên đến 2 m. Toàn bộ nền đường bị sụt lún, trượt hẳn về phía sông, kéo theo hệ thống cấp nước sinh hoạt dọc tuyến bị hư hỏng.

Ghi nhận tại hiện trường, phần mặt đường bị lún, tạo thành hố sâu kéo dài, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông ven sông vốn là lối đi lại của nhiều hộ dân trong khu vực.

May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện lưu thông nên không ghi nhận thiệt hại. Tuy nhiên, tuyến đường dân sinh bị gián đoạn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp khẩn cấp như phong tỏa khu vực nguy hiểm, rào chắn, cắm biển cảnh báo. Đồng thời tổ chức lực lượng điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển qua lối tạm trên phần đất liền kề do người dân hỗ trợ. Đối với ô tô, các phương tiện được hướng dẫn lưu thông theo hướng thay thế để đảm bảo an toàn.

Ông Bùi Văn Tỉnh, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, cho biết địa phương đã khẩn trương báo cáo nhanh vụ việc lên UBND tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chuyên môn. "Trước mắt, xã tập trung đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá mức độ sạt lở để có phương án xử lý lâu dài", ông Tỉnh nói.


Tin liên quan

Sạt lở 'nuốt chửng' đường dân sinh, nhiều hộ dân di dời khẩn cấp

Nhiều hộ dân ở Đồng Tháp vừa phải di dời khẩn cấp vì bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, khu vực vườn cây ăn trái ở gần đó cũng có nguy cơ bị ngập.

