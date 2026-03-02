Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đồng Tháp muốn xây thêm đường dân sinh dọc tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ

Thanh Quân
02/03/2026 14:31 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp cho rằng đầu tư thêm đường gom dân sinh dọc tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ là cần thiết để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Ngày 2.3, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có văn bản xin ý kiến về việc đầu tư hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ (tuyến N2B).

Đồng Tháp kiến nghị bổ sung thêm đường dân sinh dọc tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ- Ảnh 1.

Nút giao An Bình (phường Mỹ Trà, Đồng Tháp) là điểm đầu của tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ

ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, có tầm quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Tháp và ĐBSCL. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ để tổ chức lại giao thông nhưng do hạn chế về vốn nên đoạn qua tỉnh Đồng Tháp chỉ mới đầu tư được 26,14 km đường gom dọc tuyến tại những vị trí cấp bách. Trong đó, có 1,8 km đường chỉ đạt cấp D chưa đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Qua rà soát, tỉnh Đồng Tháp nhận thấy việc đầu tư thêm 16,39 km đường gom dân sinh dọc tuyến là cần thiết và sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân sau khi thi công hàng rào tuyến chính Cao Lãnh - Lộ Tẻ.

Chính vì vậy, tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, hỗ trợ ngân sách T.Ư để đầu tư bổ sung thêm hệ thống đường gom dân sinh các đoạn còn lại 2 bên tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ với tổng chiều dài 16,39 km, quy mô tối thiểu đạt cấp B, khái toán kinh phí khoảng 443 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 4.2024, dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ dài 29 km (qua Đồng Tháp 25 km, qua TP.Cần Thơ 4 km) được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 950 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Đây là dự án giúp tăng cường kết nối giữa Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL.

