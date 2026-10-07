Mưa lớn 600 mm tại Huế, Đà Nẵng

Dự báo thời tiết hôm nay 7.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng và Huế có mưa lớn xối xả trong 2 ngày, nguy cơ ngập lụt ẢNH: THANH NIÊN

Ghi nhận trong đêm qua 6.10 và sáng sớm nay 7.10, khu vực từ Huế - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6.10 đến 3 giờ ngày 7.10 có nơi trên 100 mm như các trạm: cảng Chân Mây (Huế) lên tới 196,4 mm, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06 (Đà Nẵng) 114,8 mm…

Dự báo thời tiết ngày 7.10 và ngày 8.10, khu vực Huế - Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu mưa lớn, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, một số nơi lượng mưa rất lớn trên 600 mm; phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

3 tỉnh, thành phố nói trên có nguy cơ xảy ra những trận mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Nam bộ hứng đợt mưa 6 ngày, nguy cơ ngập gia tăng

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 7.10, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai - Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác giông, với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Dự báo thời tiết ngày 9.10, khu vực từ phía nam tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trong mưa lớn

Trước dự báo sẽ có mưa lớn dồn dập từ ngày 7 - 8.10, Trung tâm Dự khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở Huế và Đà Nẵng.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay, trời tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã, phường: Hải Vân, A Vương, Bà Nà, Bến Hiên, Đông Giang, Hòa Vang, Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Hiệp, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Thượng Đức, Trà Liên.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên không loại trừ khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Trong tháng 10, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có thể đổ bộ, ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.