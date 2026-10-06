Miền Trung mưa lớn dồn dập, 2 thành phố được cảnh báo thiên tai cấp 2

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 6.10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP.Huế có mưa giông, có nơi mưa rất to; nhiệt độ phổ biến từ 21 - 24 độ C. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Người dân lội nước ngập đi sạc điện thoại ở Huế năm 2025 ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Thanh Hóa sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trên phổ biến từ 18 - 21 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C.

Từ ngày 7 - 8.10, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời nắng hanh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 31 độ C. Riêng Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô khoảng 21 độ C, cao nhất khoảng 31 - 32 độ C.

Miền Trung mưa lớn trên 600 mm

Cơ quan khí tượng cho hay, cũng trong ngày 6.10, ở khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ ngày 6.10 có nơi trên 70 mm như các trạm: Sen Thủy (Quảng Trị) 195 mm, hồ Hòa Khê (Đà Nẵng) 74 mm…

Từ chiều tối 6 - 8.10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; riêng khu vực từ Huế - Đà Nẵng phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ).

Nam bộ hứng đợt mưa 6 ngày, nguy cơ ngập gia tăng

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6.10, khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai - Lâm Đồng và Nam bộ có mưa với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Sau đợt mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung tiếp tục đón đợt mưa mới. Cụ thể, từ đêm 8 - 9.10, từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11.10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; riêng Huế và Đà Nẵng cấp 2.

Theo quyết định số 18 của Thủ tướng Chính phủ, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được chia làm 4 cấp. Cấp 1: dự báo lượng mưa từ 100 - 200 mm trong 24 giờ hoặc từ 50 - 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ 1 - 2 ngày ở khu vực trung du, miền núi, đồng bằng, ven biển. Cấp 2: dự báo lượng mưa từ 100 - 200 mm trong 24 giờ hoặc từ 50 - 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ trên 2 - 4 ngày ở khu vực trung du, miền núi và kéo dài trên 2 ngày ở khu vực đồng bằng, ven biển; dự báo lượng mưa từ trên 200 - 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ 1 - 2 ngày ở khu vực trung du, vùng núi, đồng bằng, ven biển. Cấp 3: dự báo lượng mưa từ 100 - 200 mm trong 24 giờ hoặc từ 50 - 100 mm trong 12 giờ kéo dài trên 4 ngày ở khu vực trung du, miền núi trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau; dự báo lượng mưa từ trên 200 - 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 2 - 4 ngày ở khu vực trung du, vùng núi hoặc kéo dài trên 2 ngày ở khu vực đồng bằng, ven biển trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau; dự báo lượng mưa trên 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ 1 - 2 ngày ở khu vực trung du, vùng núi hoặc kéo dài từ 1 - 4 ngày ở khu vực đồng bằng, ven biển trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau. Cấp 4: dự báo lượng mưa từ trên 200 - 400 mm trong 24 giờ kéo dài trên 4 ngày ở khu vực trung du, vùng núi trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau; dự báo lượng mưa trên 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 2 ngày ở khu vực trung du, vùng núi hoặc kéo dài trên 4 ngày ở khu vực đồng bằng, ven biển trong phạm vi nhiều tỉnh khác nhau.



