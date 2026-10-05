Hà Nội lạnh 20 độ C từ ngày mai

Ngày 5.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, đêm qua và hôm nay (5.10), không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa - phía bắc tỉnh Quảng Trị.

Miền Trung sắp hứng mưa lớn trên 600 mm, hàng loạt địa phương nguy cơ ngập lụt ẢNH: BÁ DUY

Tối và đêm 5.10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ và khu vực từ phía nam Quảng Trị - Huế. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18 - 21 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C.

Ông Hưởng cho biết thêm, trong ngày 5.10, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội giảm còn 22 - 23 độ C (các trạm khí tượng gồm: Láng 23 độ C; Hoài Đức 22,8 độ C, Sơn Tây 22,3 độ C; Hà Đông 23,2 độ C, Ba Vì 22,4 độ C).

Trong 1 - 2 ngày tới Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời không mưa, trưa và chiều có nắng, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội giảm còn 20 - 22 độ CC, trời lạnh về đêm và sáng.

Nam bộ, Trung bộ hứng đợt mưa lớn dài ngày

Miền Trung mưa lớn 1 tuần

Chia sẻ về đợt mưa lớn diễn ra ở miền Trung, ông Hưởng thông tin, nguyên nhân đợt mưa là do tác động của không khí lạnh tương tác với điều kiện địa hình. Từ ngày 7.10 không khí lạnh tác động kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên miền Trung tiếp tục mưa lớn kéo dài.

Cụ thể, đêm 5 - 6.10, khu vực từ Hà Tĩnh - Huế có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Đêm 6 - 7.10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Đêm 7 - 8.10, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Theo ông Hưởng, tổng lượng mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tính từ đêm 5 - 8.10 phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm, riêng khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị - Huế phổ biến 300 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

"Đợt mưa lớn diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 - 11.10. Vì vậy, trong những ngày tới ở miền Trung không chỉ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất mà còn đối mặt với cả nguy cơ ngập lụt. Trong đó, vùng có nguy cơ ngập lụt lớn nhất là khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Đà Nẵng", ông Hưởng nhấn mạnh.