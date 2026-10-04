Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 4.10, không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía bắc nước ta. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ đã có mưa lớn; nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 27 - 30 độ C.

Nam bộ, Trung bộ hứng đợt mưa lớn dài ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, trong tối 4.10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 - 22 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C. Khu vực Hà Nội đêm 4.10, có mưa vừa và giông, trời chuyển lạnh.

Miền Trung mưa lớn 5 ngày

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 4.10, một số nơi ở miền Bắc đã ghi nhận lượng mưa trên 70 mm như Bến Tắm (Hải Phòng) 91,4 mm, Tân Yên (Bắc Ninh) 88,2 mm, Đồng Giao (Ninh Bình) 76,4 mm…

Nam bộ, Trung bộ hứng đợt mưa lớn dài ngày

Dự báo, từ chiều tối 4 - 5.10, khu vực Bắc bộ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 130 mm.

Khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến 15 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm.

Từ đêm 5 - 6.10, từ Hà Tĩnh - Huế có mưa với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Đáng chú ý, từ đêm 6 - 7.10, từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 200 mm.

Cơ quan khí tượng cho hay, đợt mưa ở khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng kéo dài đến ngày 10.10.

Trong khi đó khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 4 - 6.10 sẽ có mưa rào và giông vào chiều tối; từ ngày 7 - 10.10 khu vực này khả năng hứng đợt mưa lớn.