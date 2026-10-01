Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 30.9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Mai Châu (Phú Thọ) 37,4 độ C, Láng (Hà Nội) 38,4 độ C, Hải Dương (Hải Phòng) 37,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,3 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,4 độ C...

Hà Nội nắng nóng nhất cả nước cuối tháng 9 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong ngày 1.10, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các khu vực trên khiến người dân thủ đô tỏ ra mệt mỏi khi di chuyển hoặc mưu sinh ngoài trời.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, nguyên nhân của đợt nắng nóng lần này là do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp ở phía bắc có trục vào khoảng 25 - 27 độ vĩ bắc, trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, rãnh áp thấp này chi phối Bắc bộ và các tỉnh miền Trung.

Theo ông Hưởng, nắng trong tháng 9 cũng không phải là điều ít thấy. Trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc ít khả năng xuất hiện, nếu có thì cũng chỉ là các đợt nóng ngắn ngày diễn ra từ 1 - 2 ngày, sau kết thúc (tập trung vào khoảng tháng 10). Miền Trung trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 11 tới vẫn có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng.

Ông Hưởng thông tin thêm, hiện nay, hiện tượng El Nino đến tuần giữa của tháng 9 tăng lên mức +2,1 độ C (ở ngưỡng có cường độ rất mạnh). Kết quả dự báo cập nhật đến giữa tháng 9x cho thấy, trong thời kỳ từ tháng 10 - tháng 12.2026, trạng thái El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5% (trong đó xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 2%).

Với tác động của El Nino, từ nay đến cuối năm, bão có xu hướng hoạt động ít hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng vẫn có khả năng tác động đến các vùng biển và đất liền của Việt Nam, tập trung ở khu vực miền Trung.

Lượng mưa tại các khu vực Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ trong tháng 10 có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, thiếu hụt nhiều nhất có khả năng xảy ra ở khu vực miền Trung, khoảng thiếu phổ biến từ 20 - 40%.

Ông Hưởng cũng cho biết, mùa bão lũ năm nay chưa thể kết thúc bởi vì tháng 10 và tháng 11 vẫn là tháng chính mùa mưa ở miền Trung. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý chính là thiếu hụt mưa ngay trong tháng chính mùa mưa ở Trung bộ.