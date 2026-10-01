Nguyên nhân Nam bộ mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực TP.HCM và một số tỉnh Nam bộ hứng đợt mưa lớn, kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến phố chìm trong "biển nước", giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường ngập nặng

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người dân cho biết, đã sống tại địa phương hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên đường phố bị ngập nặng như vậy.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, nguyên nhân của đợt mưa lớn tại Nam bộ trong ngày hôm qua 30.9 là bởi tác động của đới gió đông hoạt động trên độ cao 5.000m.

Hiện tại, đới gió đông gây mưa lớn ở Nam bộ đã suy yếu, trong những ngày tới khu vực này có mưa rào và giông, nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối với diện rải rác.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày đầu tháng 10, khu vực từ Quảng Trị - Huế và duyên hải Nam Trung bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Từ ngày 7 - 10.10, khu vực này đón đợt mưa lớn.

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sau đợt mưa lớn này sẽ đón mưa giông vào 3 - 4.10.

Vì sao 12 tuyến đường ở TP.HCM bị ngập tối 30.9?

Trong điều kiện El Nino hoạt động mạnh, tháng 10 - tháng 11.2026, mùa mưa ở Nam bộ có khả năng kết thúc sớm. Tháng 12.2026, khu vực này có mưa vừa, mưa to. Từ tháng 1 - tháng 3,2027 phổ biến ít mưa.

Trong tháng 1 - 2.2027, tổng lượng mưa ở Nam bộ phổ biến 10 - 30 mm/tháng; tháng 3.2027, tổng lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi cao hơn.

Từ tháng 2.2027, ở khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng và sớm hơn so với mọi năm.