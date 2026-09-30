Hà Nội sắp lạnh 20 độ C, rét đậm ở miền Bắc đến muộn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đầu tháng 10, khu vực miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh gây mưa lớn. Trong các ngày 1 - 2.10, nền nhiệt độ tại Bắc bộ giảm từ 2 - 4 độ C.

Hà Nội sắp lạnh 20 độ C, mùa đông ở miền Bắc đến muộn ẢNH: ĐÌNH HUY

Đến đêm ngày 4.10 và ngày 5.10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, thời tiết miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có sự thay đổi rõ rệt hơn khi nhiệt độ sẽ giảm sâu khoảng 6 - 8 độ C.

Một chuyên gia khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại khu vực miền Bắc, mưa sẽ bắt đầu từ đêm 3.10 và ngày 4.10. Trong đó, mưa to nhất trong ngày 4.10, sau đó, trời chuyển hửng nắng hanh ban ngày và se lạnh vào ban đêm với nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xấp xỉ ngưỡng 20 độ C.

Trong khi đó, khu vực Trung bộ mưa sẽ tăng dần vào 4.10 và có khả năng đạt cực đại vào ngày và đêm 5.10, đề phòng mưa lớn trên 100 mm/3 giờ. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ mưa giảm dần từ 1.10, sau đó tăng trở lại từ khoảng 5.10.

Trước đó, đầu tháng 9, miền Bắc đã chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm 2026. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ C. Đây cũng là đợt không khí lạnh đến sớm hơn mọi năm khoảng 3 - 5 ngày.

Không khí lạnh yếu hơn mọi năm

Dự báo xa hơn về mùa đông năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, do ảnh hưởng của El Nino mạnh, từ tháng 10 - 11.2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 12.2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cũng trong thời kỳ này, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ.

Đến thời điểm tháng 1 - 3.2027, do hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh nên nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với TBNN. Từ tháng 2 - 3.2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN; số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ. Ngoài ra, khoảng từ cuối tháng 2.2027 số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ.