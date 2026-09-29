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    Thời sự

    Không khí lạnh dồn dập đầu tháng 10, miền Bắc giảm 10 độ C

    Đình Huy - Phan Hậu
    Miền Bắc và miền Trung đang có những ngày nắng nóng trên 36 độ C. Tuy nhiên, sang tháng 10, nhiệt độ tại 2 khu vực này sẽ giảm sâu do ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa.

    Miền Trung nắng nóng diện rộng

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 29.9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía nam của tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa - Quảng Trị có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như trạm: Kim Bôi (Phú Thọ) 36,6 độ C, Láng (Hà Nội) 36,8 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,3 độ C, Vinh (Nghệ An) 36,1 độ C…

    Không khí lạnh dồn dập đầu tháng 10, miền Bắc giảm 10 độ C- Ảnh 1.

    Không khí lạnh dồn dập đầu tháng 10, miền Bắc giảm 10 độ C

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Dự báo, ngày 30.9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

    Ngày 1.10, khu vực từ Nghệ An - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cảnh báo, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1 - 3 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

    Từ ngày 2.10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

    Không khí lạnh khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu

    Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho hay, trong đầu tháng 10, khu vực miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh gây mưa lớn. Trong các ngày 1 - 2.10, nền nhiệt độ tại Bắc bộ giảm từ 2 - 4 độ C.

    Đến đêm ngày 4.10 và ngày 5.10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, thời tiết miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có sự thay đổi rõ rệt hơn. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ (Thanh Hóa - Hà Tĩnh), mưa sẽ tăng lên, có nơi mưa lớn và nhiệt độ tiếp tục giảm sâu.

    Tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng (các tỉnh đầu tiên đón không khí lạnh), nền nhiệt trong ngày đón khối không khí lạnh tăng cường sẽ giảm sâu khoảng hơn 10 độ C.

    Cụ thể, nhiệt độ tại Lạng Sơn ngày 4.10 khoảng từ 24 - 32 độ C nhưng sang ngày 5.10 còn khoảng 17 - 21 độ C (giảm 11 độ C). Trong các ngày tiếp theo, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ khoảng 5 - 6 độ C, duy trì ở mức 26 - 27 độ C; nhiệt độ thấp nhất ngày khoảng 16 - 17 độ C.

    Tại tỉnh Cao Bằng, nhiệt độ cao nhất ngày 3.10 khoảng 32 độ C, sang ngày 4.10 khoảng 29 độ C nhưng sang ngày 5.10 chỉ còn 22 độ C (giảm 10 độ C trong 2 ngày). Trong các ngày tiếp theo, nhiệt độ tại khu vực này tăng lên khoảng 27 - 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất ngày là 16 - 17 độ C (giảm 9 - 10 độ C so với những ngày trước đó).

    Tại thủ đô Hà Nội, ngày 30.9 sẽ có nắng nóng 37 độ C, sau đó nhiệt độ sẽ giảm còn 34 - 32 độ C trong các ngày từ 1 - 4.10, đến ngày 5.10, nhiệt độ cao nhất còn 26 độ C (giảm 6 - 8 độ C so với những ngày trước đó). Từ ngày 5 - 9.10, nhiệt độ tại thủ đô tăng dần lên mức khoảng 30 - 31 độ C.

    Giống như Hà Nội, các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ cũng giảm khoảng 6 - 7 độ C trong ngày 5.10.


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