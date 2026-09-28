2 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, gây mưa lớn diện rộng

Chiều 28.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ thông tin dự báo thời tiết bắt đầu từ ngày mai 29.9 cho đến ngày 5.10, trong đó cảnh báo không khí lạnh sẽ gây ra mưa lớn ở miền Bắc, Bắc Trung bộ trong những ngày đầu tháng 10.

Dự báo sắp có 2 đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, gây mưa lớn trên diện rộng ẢNH: THANH NIÊN

Dự báo thời tiết ngày 29.9 và 30.9, ngoại trừ khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ chiều và tối còn có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông. Các khu vực còn lại đều phổ biến trời ít mưa, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ C.

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Dự báo thời tiết từ đêm 30.9 trở đi, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông, nên sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Do tác động của không khí lạnh, trong các ngày 1 - 2.10, nền nhiệt độ tại Bắc bộ giảm từ 2 - 4 độ C.

Đến đêm ngày 4.10 và ngày 5.10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, thời tiết miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có sự thay đổi rõ rệt hơn. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ (Thanh Hóa - Hà Tĩnh), mưa sẽ tăng lên, có nơi mưa lớn và nhiệt độ tiếp tục giảm sâu.

Còn tại các tỉnh Trung Trung bộ, từ đêm ngày 5.10 và ngày 6.10, vùng mưa giông do không khí lạnh đẩy xuống có khả năng mở rộng từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong các thời điểm giao mùa và đón không khí lạnh, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong các đợt mưa giông.