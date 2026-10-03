Không khí lạnh gây gió giật cấp 9 trên Biển Đông, miền Bắc rét 14 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía bắc nước ta. Ở Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 31 - 34 độ C.
Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 4.10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.
Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 4.10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 - 22 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C.
Đêm 4.10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội gây mưa vừa và giông, có nơi mưa to; từ gần sáng 5.10 trời chuyển lạnh.
Trên biển, từ sáng 5.10, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động mạnh.
Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường
Từ ngày 5.10, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 4 m; biển động mạnh. Từ ngày 6.10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).
Đáng chú ý, cũng trong đợt không khí lạnh này, từ ngày 4 - 5.10, miền Bắc sẽ có mưa giông, có nơi mưa rất to.
Từ đêm 4 - 6.10, khu vực từ Thanh Hóa - Huế có mưa vừa và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông cục bộ. Dự báo đêm 3.10, khu vực trên tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.
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