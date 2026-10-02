Yêu cầu 22 tỉnh, thành ứng phó đợt không khí lạnh mạnh đầu tháng 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay đang có một bộ phận không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nước ta. Khoảng chiều tối và đêm 4.10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ngoài mưa lớn, không khí lạnh còn gây gió mạnh trên biển ẢNH: MINH HẢI

Khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 4.10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 - 22 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C.

Riêng thủ đô Hà Nội từ đêm 4 - 5.10 có mưa, mưa vừa và giông, từ gần sáng 5.10 trời chuyển lạnh.

Thời tiết trên biển từ khoảng gần sáng và sáng 5.10, vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động mạnh. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4 m; biển động mạnh. Từ ngày 6.10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4 - 5.10, Bắc bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm 4 - 6.10, khu vực từ Thanh Hóa - Huế cũng xảy ra mưa lớn.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi đến UBND 22 tỉnh, thành của miền Bắc và từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi.

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

Đối với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, ven biển từ Thanh Hóa - Huế theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Quảng Ngãi cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.