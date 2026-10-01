Ngày 1.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng chiều tối, đêm 4.10 và rạng sáng 5.10, một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc trở rét, miền Trung mưa lớn 5 ngày ẢNH: Đ.H

Dưới tác động của không khí lạnh, ở miền Bắc, từ chiều, đêm 4.10 và trưa 5.10 sẽ xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị từ đêm 4 - 6.10, có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to; với khu vực Huế và duyên hải Nam Trung bộ từ khoảng ngày 6 - 10.10, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm 8 - 10 độ C, các nơi ảnh hưởng rõ rệt nhất là khu vực phía đông Bắc bộ. Trong các ngày 5 - 6.10, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng trời lạnh; vùng núi, đêm và sáng trời rét. Cạnh đó, không khí lạnh tràn về về có khả năng gây tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày 4.10 nhiệt độ cao nhất là 27 độ C, thấp nhất 22 độ C, những ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất duy trì khoảng 21 - 22 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại của Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế phổ biến thấp hơn từ 20 - 40%; duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ thấp hơn 5 - 20% so với cùng kỳ.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên, không loại trừ khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm: bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 2 cơn, trong đó đổ bộ đất liền Việt Nam 0,8 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung bộ. Không khí lạnh tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc bộ và Trung bộ.

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Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cũng lưu ý, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa tây nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa tây nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa giông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu, thuyền.