Thời gian qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam bộ đã xảy ra mưa lớn. Đặc biệt là khu vực TP.HCM, hàng loạt điểm ngập sâu xuất hiện trong những ngày qua khiến người dân chật vật khi di chuyển trên đường.

Nam bộ hứng đợt mưa 6 ngày, nguy cơ ngập gia tăng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và đêm 6.10, phía đông tỉnh Gia Lai, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Từ ngày 7 - 11.10, Nam bộ tiếp tục hứng đợt mưa giông, có nơi mưa to đến rất to; một số nơi mưa tập trung vào chiều và tối. Vì vậy, nguy cơ ngập úng trong thời gian tới tại khu vực này tiếp tục gia tăng.

Nhận định về mưa từ nay đến hết năm 2026, cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 10 - tháng 11, hiện tượng mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung bộ; khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Cụ thể, tháng 10, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 20%; các khu vực khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 20%, đặc biệt tại Quảng Trị - Huế, duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ thấp hơn từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tháng 11, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh cao hơn từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Quảng Trị - Lâm Đồng phổ biến thấp hơn 20 - 40% so với trung bình nhiều năm; Nam bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 15%.

Tháng 12, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh cao hơn từ 5 - 20 mm so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 20 mm, riêng khu vực duyên hải Nam Trung bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 50 - 100 mm.

Về tình hình thủy văn, trong tháng 10, trên các sông Bắc bộ có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt lũ nhỏ. Từ tháng 11 - 12, mực nước các sông giảm dần. Dòng chảy đến các hồ chứa lớn khu vực Bắc bộ ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 - 30%.

Các sông từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt lũ, đỉnh lũ các sông đạt mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2. Từ tháng 11 - 12, mực nước các sông biến đổi chậm.

Từ tháng 10 - tháng 11, trên các sông từ Quảng Trị - Lâm Đồng xuất hiện các đợt lũ, với đỉnh lũ trên các sông từ báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Trong tháng 12, mực nước các sông có xu thế giảm dần.

Trong nửa đầu tháng 10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuất hiện một đợt nước lên, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu, sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở trên mức báo động 1 từ 0,1 - 0,3 m, sau xuống dần từ nửa cuối tháng 10 - tháng 12; trong các đợt triều cường mực nước các trạm hạ nguồn sông Cửu Long đạt mức báo động 2 - trên báo động 3.