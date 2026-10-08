Đêm ở 'rốn ngập' phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM: Chờ hơn 2 tiếng chưa dám về nhà

Cơn mưa lớn diễn ra vào chiều tối 7.10 tiếp tục làm các tuyến đường được xem là "rốn ngập" ở khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM ngập nặng. Theo đó, cơn mưa lớn bắt đầu vào khoảng 17 giờ 15 phút và ngay sau khoảng 15 phút các tuyến đường như D5, Nguyễn Gia Trí và các hẻm nhánh đều ngập "như sông".

Cơn mưa lớn chiều tối 7.10 khiến nhiều "rốn ngập ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) ngập nặng tới tối muộn ẢNH: PHẠM HỮU

Người và xe chật vật qua "biển nước" đường D5 trong đêm ẢNH: PHẠM HỮU

Đường D5 ngập gần 4 tiếng, sinh viên lội nước về nhà: ‘Tưởng đang đi biển’

Đường D5 ngập sâu, kéo dài. Như mọi lần đoạn ngập sâu nhất tại đường này nằm tại khu vực trước Trường đại học Ngoại Thương TP.HCM. Mực nước cao lên đến hơn bánh xe máy khiến nhiều người đi đường phải đẩy bộ vì xe chết máy. Trong đó, nhiều sinh viên tan học rất vất vả khi lội nước về nhà.

Đến hơn 20 giờ 30 phút, đường D5 vẫn trong tình trạng ngập nước. Nguyễn Hoàng Khánh My, sinh viên Trường đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết vì nước ngập sâu đã phải đứng bên lề đường chờ đợi hơn 2 tiếng vẫn chưa dám xuống đường về nhà. Đây là đường duy nhất để về nên My đành phải ngậm ngùi chờ nước rút mới đi. Tuy nhiên, mãi đến hơn 20 giờ nhưng My vẫn còn kẹt lại trên đường.

Ngô Nguyễn Thu Hà, sinh viên Trường đại học Ngoại Thương TP.HCM phải lội nước về nhà trong đêm ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Nguyễn Thanh Liêm, nhân viên bảo vệ một quán cà phê trên đường D5 luôn trong cảnh ngâm chân trong nước ngập mỗi khi mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân ở đường D5 chắn sóng, bơm nước chống ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Các tiệm kinh doanh ở hẻm nhánh của đường Nguyễn Gia Trí ế ẩm ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, đường Nguyễn Gia Trí ngập nhẹ ở 2 bên đường, đồng thời giao thông không quá rối loạn. Cùng thời điểm, ghi nhận tại ngã tư Hàng Xanh các phương tiện di chuyển chậm không xảy ra tình trạng kẹt xe, chỉ ùn ứ nhẹ tại đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Nước ngập sâu, nhiều xe di chuyển qua đường ngập tạo thành những đợt sóng lớn ẢNH: PHẠM HỮU