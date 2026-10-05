Học sinh TP.HCM lội nước bì bõm đến trường trong con hẻm 5 ngày ngập sâu

Nhiều ngày qua, người dân và học sinh sinh sống tại hẻm 39 và hẻm 41 đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, phải đối mặt với cảnh ngập úng nghiêm trọng.

Trong buổi sáng nay, 5.10, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận tại hẻm 39, đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, học sinh phải xắn quần, lội nước. Có phụ huynh dắt xe, con ngồi phía sau. Có em tự chạy xe máy qua đoạn ngập, nhiều nữ sinh mặc áo dài trắng phải xắn cao quần, lội nước vô cùng vất vả.

Học sinh lội nước bì bõm trong buổi sáng thứ hai đầu tuần để đến trường ẢNH: VŨ ĐOAN

Lội nước đến trường, hành trình đi học gian nan những ngày mưa ngập

Bất chấp nước ngập sâu và bốc mùi hôi thối, nhiều học sinh vẫn phải xắn quần cao tới đùi, bì bõm lội nước để kịp giờ đến lớp.

Em Lê Đình Lộc, học sinh Trường THCS Trần Hải Phụng (xã Tân Vĩnh Lộc), chia sẻ: "Xe không chạy được trong hẻm này, sợ tắt máy, em phải lội bộ từ nhà ra tận đầu hẻm để nhờ bạn chở đi học. Lội nước nhiều ngày khiến em rất sợ bị nhiễm trùng chân".

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Cùng cảnh ngộ, em Trần Thúy Hằng, học sinh lớp 11 Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân), ngậm ngùi cho biết tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên mỗi khi mưa lớn, chứ không phải lần đầu. "Ngày nào chúng em cũng phải lội nước đi học, vừa lâu vừa vất vả, nhiều hôm suýt trễ giờ. Quần áo bị ướt, người rít rít rất khó chịu", Hằng nói.

Chị Phan Thị Liệu, mẹ của em Hằng, cho biết những ngày bị ngập thế này quá vất vả, khổ sở cho các con. Đáng lo ngại hơn, nước ngập che lấp các hố ga và ổ gà trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Học sinh đi học, bị xe máy đi ngang qua hắt nước vào người, vừa hôi vừa dơ.

Người dân chật vật trong hẻm ngập sâu ẢNH: VŨ ĐOAN

Buổi sáng đầu tuần đầy vất vả ẢNH: VŨ ĐOAN

Học sinh chật vật đi lại ẢNH: VŨ ĐOAN

Hơn 5 ngày rồi, hẻm vẫn ngập nước ẢNH: VŨ ĐOAN

"Tôi vừa đi vừa phải dò dẫm từng bước, sợ lọt ổ gà, hố ga. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp tháo thoát nước, giúp người dân đỡ vất vả", chị Liệu nói.

"Mong cảnh ngập này sớm hết, để người dân được quay về nhịp sống bình thường"

Không chỉ việc học của các em học sinh bị ảnh hưởng, tình trạng ngập kéo dài khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Nước tràn vào nhà, nhiều gia đình phải kê cao tủ, bàn ghế, tivi, tủ lạnh và các vật dụng sinh hoạt để hạn chế hư hỏng.

Bà Nguyễn Thị Thủy, 65 tuổi, mỗi sáng phải dậy sớm để chuẩn bị ủng lội nước, áo mưa để đưa cháu đi học ở ngôi trường cách nhà vài cây số. Hẻm ngập sâu, bà không dám chạy xe mà chỉ có thể cho cháu ngồi trên yên rồi dắt ra ngoài đầu đường.

Bà Giang Lệ Thu, 65 tuổi, trú hẻm 39, người thuê trọ tại khu vực này, cho biết nước ngập hơn 5 ngày nay, tủ, nệm đều hư hỏng hết. Bà phải đứng dưới dòng nước ngập tới đầu gối để nấu cơm, người nhức mỏi. Gia đình bà có cháu nhỏ, con dâu làm công nhân, con trai chạy xe ôm công nghệ. Bà chỉ mong cảnh ngập này sớm hết, để người dân được quay về nhịp sống bình thường.

Cha và con trong buổi sáng thứ hai ẢNH: VŨ ĐOAN

Phụ huynh đưa con đến trường trong cảnh nước ngập ẢNH: VŨ ĐOAN

Nữ sinh mặc áo dài vất vả đến trường ẢNH: VŨ ĐOAN

ẢNH: VŨ ĐOAN

Người dân mong cảnh ngập này sớm kết thúc ẢNH: VŨ ĐOAN

ẢNH: VŨ ĐOAN

Trẻ nhỏ chật vật đến trường, người lớn vất vả đi làm trong những ngày nước ngập ẢNH: VŨ ĐOAN



