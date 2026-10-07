Nhiều đường ở TP.HCM ngập nặng tối nay, có nơi nước dâng sát yên xe máy

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Mưa lớn đúng giờ tan tầm chiều 7.10 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng. Đến hơn 19 giờ 30, có nơi nước vẫn dâng sát yên xe máy, hàng loạt phương tiện chết máy.
Ghi nhận của Thanh Niên khoảng 16 giờ 15 phút trời bắt đầu chuyển mây đen, sau đó mưa trắng trời tại nhiều khu vực ở TP.HCM như phường Bình Đông, phường Chánh Hưng, xã Bình Hưng... Gần 17 giờ, trời tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở trung tâm TP.HCM và vùng ven. Mưa đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường
Mưa lớn chiều tối 7.10: Đường Bạch Đằng ngập quá vỉa hè, nhân viên tất bật quét rác
Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 7 - 11.10, Nam bộ tiếp tục hứng đợt mưa giông, có nơi mưa to đến rất to, một số nơi mưa tập trung vào chiều và tối. Vì vậy, nguy cơ ngập úng trong thời gian tới tại khu vực này tiếp tục gia tăng
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