Nhiều đường ở TP.HCM ngập nặng tối nay, có nơi nước dâng sát yên xe máy

Trước đó, hơn 16 giờ chiều, trời chuyển mây đen, sau đó mưa trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. "Nhà mình gần quốc lộ 50 qua ở Bình Đông, chiều nay mây đen tối sầm luôn. Từ tầng 28, mình thấy nhiều khu vực ở trung tâm mây đen kịt, sau đó sấm chớp, mưa xối xả. Bạn bè mình đi làm về trễ cũng lội nước về nhà", anh Hoàng Mạnh (28 tuổi) chia sẻ