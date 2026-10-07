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    Đời sốngCộng đồng

    Nhiều đường ở TP.HCM ngập nặng tối nay, có nơi nước dâng sát yên xe máy

    Nhật Thịnh - Cao An Biên - Phạm Hữu
    Mưa lớn đúng giờ tan tầm chiều 7.10 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng. Đến hơn 19 giờ 30, có nơi nước vẫn dâng sát yên xe máy, hàng loạt phương tiện chết máy.

    Ghi nhận của Thanh Niên khoảng 16 giờ 15 phút trời bắt đầu chuyển mây đen, sau đó mưa trắng trời tại nhiều khu vực ở TP.HCM như phường Bình Đông, phường Chánh Hưng, xã Bình Hưng... Gần 17 giờ, trời tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở trung tâm TP.HCM và vùng ven. Mưa đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 1.

    Cập nhật lúc hơn 19 giờ 30 phút tối 7.10, đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) mênh mông nước, nhiều người chật vật dẫn xe qua đoạn ngập nặng

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 2.

    Người đi xe máy té ngã khi vượt qua "biển nước" sau cơn mưa lớn chiều tối nay 7.10

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 3.

    Đường Nguyễn Văn Khối thành sông sau mưa lớn, sóng xô ngã người đi đường

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 4.

    Chiều tối 7.10, sau cơn mưa xối xả kéo dài, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng, trong đó đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) có đoạn nước dâng sát yên xe máy

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 5.

    Sóng nước trên đường ngập khiến nhiều người đi xe máy bị ngã

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Mưa lớn chiều tối 7.10: Đường Bạch Đằng ngập quá vỉa hè, nhân viên tất bật quét rác

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 6.

    Hàng loạt xe chết máy, người dân phải bì bõm lội giữa dòng nước

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 7.

    Trước đó, hơn 16 giờ chiều, trời chuyển mây đen, sau đó mưa trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. "Nhà mình gần quốc lộ 50 qua ở Bình Đông, chiều nay mây đen tối sầm luôn. Từ tầng 28, mình thấy nhiều khu vực ở trung tâm mây đen kịt, sau đó sấm chớp, mưa xối xả. Bạn bè mình đi làm về trễ cũng lội nước về nhà", anh Hoàng Mạnh (28 tuổi) chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 8.

    17 giờ, vào giờ tan tầm, trung tâm TP.HCM và nhiều khu vực lân cận có mưa rất lớn

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 9.

    Mưa lớn trút xuống TP.HCM đúng vào giờ tan tầm, kéo dài hơn 1 giờ, khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ… ngập sâu, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 10.

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 11.

    Mưa lớn, ngập sâu khiến nhiều tài xế công nghệ vất vả hoàn thành cuốc xe

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 12.

    Nhiều người tránh mưa ngập ở các hàng quán chờ nước rút bớt

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 13.

    Điệp khúc "hễ mưa là ngập" tại nhiều "rốn ngập" ở TP.HCM

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 14.

    Học sinh ướt sũng quần áo, dầm mưa về nhà

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 15.
    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 16.
    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 17.
    Nhiều tuyến đường TP.HCM đang ngập nặng: Trời tối sầm, mưa rất lớn từ giờ tan tầm - Ảnh 18.

    Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 7 - 11.10, Nam bộ tiếp tục hứng đợt mưa giông, có nơi mưa to đến rất to, một số nơi mưa tập trung vào chiều và tối. Vì vậy, nguy cơ ngập úng trong thời gian tới tại khu vực này tiếp tục gia tăng

    ẢNH: NHẬT THỊNH


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