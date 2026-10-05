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    Đời sốngCộng đồng

    Đường TP.HCM ngập hơn 6 tiếng, shipper dắt xe chết máy vẫn cố giao hàng

    Cao An Biên - Phạm Hữu - Nhật Thịnh
    Mưa lớn từ đầu giờ chiều nhưng đến hơn 20 giờ 30 ngày 4.10, đường Mã Lò (TP.HCM) vẫn ngập sâu. Nhiều xe chết máy, có shipper vừa giữ đơn hàng vừa dắt xe qua hàng trăm mét đường ngập.

    Ghi nhận của Thanh Niên tối 4.10, dù đã hơn 20 giờ 30 phút nhưng đường Mã Lò ở phường Bình Trị Đông (TP.HCM) vẫn mênh mông nước. Trước đó, sau 14 giờ chiều cùng ngày, con đường này đã ngập sâu sau cơn mưa lớn.

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 1.

    Dù ngập từ đầu giờ chiều, tuy nhiên nước rút chậm khiến đường Mã Lò ở phường Bình Trị Đông (TP.HCM) sau 20 giờ vẫn ngập sâu

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 2.

    Buổi tối, "rốn ngập" ở TP.HCM vẫn còn là "biển nước" mênh mông khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 3.

    Đường ngập sâu ảnh hưởng tới việc chở khách của nhiều tài xế công khi xe bị chết máy lúc qua đoạn ngập

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 4.

    Vừa cầm ly trà sữa trên tay đến địa chỉ giao cho khách, vừa vật vã dẫn xe chết máy qua đoạn ngập, anh Tuấn "méo mặt". Shipper cho biết anh bất ngờ khi đến tối mà đường vẫn còn ngập sâu, trong khi mưa vào giờ chiều. "Dù sao mình vẫn phải hoàn thành đơn hàng, trách nhiệm của mình. Không biết ra khỏi đoạn ngập thì xe ra sao, có khởi động lại được không, nếu không phải tốn tiền để sửa", anh chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 5.

    Anh Trần Tường Hào (23 tuổi) chở bạn gái là chị Trần Quế Nghi (20 tuổi) đi chơi cầu lông buổi tối cuối tuần, đến đường Mã Lò thì bất ngờ thấy đường ngập nặng. Di chuyển qua đoạn ngập thì xe chết máy, cả hai nhích từng chút qua hàng trăm mét đường ngập

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    [CLIP]: Mưa lớn, đường Mã Lò ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn 4.10

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 6.

    Di chuyển qua đoạn ngập trong đêm, người lái xe máy cẩn thận đi ở đoạn nước nông nhất ở giữa đường

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 7.

    Nước ngập tới tối ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt thường nhật của người dân

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 8.

    Nhiều người cố gắng mò mẫm, men theo đoạn cao nhất của vỉa hè để rời đường ngập nước trong đêm

    ẢNH: NHẬT

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 9.

    Từ chiều, đường Mã Lò đã ngập sâu

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 10.

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 11.

    Trong khi đó, tỉnh lộ 10 (phường An Lạc) cũng ngập tới tối 4.10

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Mưa lớn, đường ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn: Shipper, tài xế 'méo mặt' - Ảnh 12.

    Người đi chơi cuối tuần phải vượt qua "biển nước"

    ẢNH: PHẠM HỮU

     

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