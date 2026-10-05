Đường TP.HCM ngập hơn 6 tiếng, shipper dắt xe chết máy vẫn cố giao hàng

Vừa cầm ly trà sữa trên tay đến địa chỉ giao cho khách, vừa vật vã dẫn xe chết máy qua đoạn ngập, anh Tuấn "méo mặt". Shipper cho biết anh bất ngờ khi đến tối mà đường vẫn còn ngập sâu, trong khi mưa vào giờ chiều. "Dù sao mình vẫn phải hoàn thành đơn hàng, trách nhiệm của mình. Không biết ra khỏi đoạn ngập thì xe ra sao, có khởi động lại được không, nếu không phải tốn tiền để sửa", anh chia sẻ