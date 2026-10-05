Đường TP.HCM ngập hơn 6 tiếng, shipper dắt xe chết máy vẫn cố giao hàng

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Mưa lớn từ đầu giờ chiều nhưng đến hơn 20 giờ 30 ngày 4.10, đường Mã Lò (TP.HCM) vẫn ngập sâu. Nhiều xe chết máy, có shipper vừa giữ đơn hàng vừa dắt xe qua hàng trăm mét đường ngập.
Ghi nhận của Thanh Niên tối 4.10, dù đã hơn 20 giờ 30 phút nhưng đường Mã Lò ở phường Bình Trị Đông (TP.HCM) vẫn mênh mông nước. Trước đó, sau 14 giờ chiều cùng ngày, con đường này đã ngập sâu sau cơn mưa lớn.
[CLIP]: Mưa lớn, đường Mã Lò ở TP.HCM ngập sâu từ chiều tới tối muộn 4.10
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