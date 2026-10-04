Hơn 2 giờ sau mưa, đường Mã Lò vẫn ngập sâu: 'Không biết làm sao về nhà'

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Hơn 2 giờ sau cơn mưa lớn chiều 4.10, đường Mã Lò (TP.HCM) vẫn ngập sâu, nước rút chậm. Nhiều người phải đứng chờ bên đường khi trời sắp tối vì không thể về nhà.
Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 4.10, sau cơn mưa lớn, đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) ngập nặng. Xe chết máy la liệt, có xe bị sóng nước cuốn trôi, nhiều người "mắc kẹt" hơn 2 tiếng không thể về nhà khi nước ngập sâu và rút rất chậm.
Đường Mã Lò ngập sâu sau mưa lớn, ông bà cụ U.80 mắc kẹt hơn 2 giờ
[CLIP]: Đường Mã Lò ở TP.HCM ngập nặng sau cơn mưa chiều 4.10
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