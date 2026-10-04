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    Đời sốngCộng đồng

    Hơn 2 giờ sau mưa, đường Mã Lò vẫn ngập sâu: 'Không biết làm sao về nhà'

    Cao An Biên - Nhật Thịnh - Phạm Hữu
    Hơn 2 giờ sau cơn mưa lớn chiều 4.10, đường Mã Lò (TP.HCM) vẫn ngập sâu, nước rút chậm. Nhiều người phải đứng chờ bên đường khi trời sắp tối vì không thể về nhà.

    Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 4.10, sau cơn mưa lớn, đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) ngập nặng. Xe chết máy la liệt, có xe bị sóng nước cuốn trôi, nhiều người "mắc kẹt" hơn 2 tiếng không thể về nhà khi nước ngập sâu và rút rất chậm.

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 1.

    Trước một tiệm hớt tóc nằm trên đường Mã Lò, nhân viên hốt hoảng khi nước ngập sâu cùng những đợt sóng lớn từ dòng xe di chuyển trên đường ngập làm xe máy đỗ phía trước tiệm ngã

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 2.

    Sau cơn mưa lớn, đường Mã Lò ngập hơn 2 tiếng nhưng mực nước vẫn còn rất cao, nước rút chậm

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Đường Mã Lò ngập sâu sau mưa lớn, ông bà cụ U.80 mắc kẹt hơn 2 giờ

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 3.

    Theo nhiều người dân sống trên đường Mã Lò, đây là một trong những điểm thường ngập mỗi khi mưa lớn. "Hễ mưa là ngập, mưa càng lớn thì ngập càng sâu, xe chết máy nhiều lắm nhưng nhiều người chủ quan vẫn chạy qua", một người dân chia sẻ

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 4.

    Ông Trần Lạc (78 tuổi) và vợ bà Kim Anh (77 tuổi) ngụ phường Đông Hưng Thuận cho biết chiều nay, khi đi công việc về nhà thì bất ngờ gặp mưa lớn. Tới đường Mã Lò, thấy đường ngập quá sâu, họ vào trú mưa và hơn 2 tiếng trôi qua, vợ chồng ông vẫn chưa thể về nhà. "Giờ sắp tối mà nước còn mênh mông, không biết làm sao để về", ông chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    [CLIP]: Đường Mã Lò ở TP.HCM ngập nặng sau cơn mưa chiều 4.10

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 5.

    Nhiều người lội nước đen ngòm

    ẢNH: PHẠM HỮU

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 6.

    Khoảng 17 giờ kém, đường vẫn còn ngập rất sâu ảnh hưởng tới việc di chuyển, cuộc sống sinh hoạt của người dân

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 7.

    Nhiều người phải "vật lộn" với "biển nước" và sóng lớn trên đường Mã Lò

    ẢNH: PHẠM HỮU

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 8.

    Tài xế chở khách, shipper giao hàng... vất vả khi di chuyển qua đường ngập

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 9.

    'Mắc kẹt' giữa 'biển nước' đường Mã Lò TP.HCM chiều nay: 'Không biết làm sao về nhà!' - Ảnh 10.

    Như Thanh Niên đã thông tin, dải hội tụ nhiệt đới mới xuất hiện trên khu vực Nam bộ gây mưa vừa mưa lớn cho khu vực này từ hôm nay kéo dài đến hết tuần sau.

    ẢNH: PHẠM HỮU

     

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