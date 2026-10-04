Hơn 2 giờ sau mưa, đường Mã Lò vẫn ngập sâu: 'Không biết làm sao về nhà'

Ông Trần Lạc (78 tuổi) và vợ bà Kim Anh (77 tuổi) ngụ phường Đông Hưng Thuận cho biết chiều nay, khi đi công việc về nhà thì bất ngờ gặp mưa lớn. Tới đường Mã Lò, thấy đường ngập quá sâu, họ vào trú mưa và hơn 2 tiếng trôi qua, vợ chồng ông vẫn chưa thể về nhà. "Giờ sắp tối mà nước còn mênh mông, không biết làm sao để về", ông chia sẻ