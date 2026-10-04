TP.HCM dành hơn 142.000 tỉ đồng chống ngập 5 năm tới

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó đặt mục tiêu hoàn thành 87 dự án chống ngập với tổng mức đầu tư khoảng 142.341 tỉ đồng, giải quyết 50 vị trí ngập.

Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2027 có 54 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 69.348 tỉ đồng, dự kiến giải quyết 33 vị trí ngập. Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục thực hiện 33 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 72.992 tỉ đồng, giải quyết 17 vị trí ngập.

Đáng chú ý, kế hoạch xác định 6 khu vực ngập nặng cần xây dựng cơ chế để đẩy nhanh tiến độ gồm: khu vực Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, khu vực Gò Vấp cũ và sân bay Tân Sơn Nhất, đường Nguyễn Văn Quá, quốc lộ 13 (Bình Dương cũ) và quốc lộ 51 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang gặp vướng mắc về xử lý bùn đất ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong giai đoạn 2026 - 2027, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành các dự án để giải quyết 33 vị trí ngập. Riêng năm 2027, thành phố dự kiến hoàn thành 45 dự án, tổng mức đầu tư hơn 62.197 tỉ đồng, giải quyết 30 vị trí ngập.

Bên cạnh các công trình mới, kế hoạch yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống cống, kênh, cửa xả để xử lý các "điểm nghẽn cổ chai" làm giảm khả năng dẫn nước. Các vị trí mất độ dốc do sụt lún, thu hẹp tiết diện, bồi lắng nặng hoặc cửa xả bị triều dâng gây cản dòng sẽ được tập trung xử lý.

Các tuyến kênh rạch lớn như rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, rạch Văn Thánh, kênh Đôi cũng được đặt trong nhóm công trình cần hoàn thiện.

Người dân mệt mỏi về nhà sau những đợt ngập gần đây ẢNH: NHẬT THỊNH

Một hướng mới được đặt ra trong giai đoạn 2028 - 2030 là xây dựng hệ thống quản lý thoát nước thông minh, sử dụng dữ liệu thời gian thực về mưa, triều, mực nước, vận hành cống, van và trạm bơm.

Hệ thống này được định hướng có khả năng dự báo, mô phỏng các kịch bản mưa - triều - lũ lụt gây ngập, từ đó hỗ trợ quyết định vận hành nhanh hơn. TP.HCM cũng đặt mục tiêu số hóa quy trình vận hành, liên thông dữ liệu hạ tầng thoát nước và thủy lợi, đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành.

Kế hoạch cũng đề cập việc xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước và đưa phần mềm báo cáo ngập trực tuyến, hỗ trợ ra quyết định vào khai thác, vận hành.

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Đầu tư hồ điều tiết chống ngập

Không chỉ tăng năng lực cống, kênh và trạm bơm, TP.HCM dự kiến bổ sung các hồ điều tiết phân tán theo quy mô lưu vực. Đáng chú ý, hồ điều hòa ngầm có thể được bố trí dưới công viên, trường học, sân thể thao, bãi đỗ xe và các không gian công cộng nhằm tăng dung tích chứa nước mà không phải dành thêm mặt bằng đô thị.

Ở quy mô lớn hơn, thành phố định hướng xây dựng hồ điều tiết tại các khu đô thị và vùng trũng thấp để tạm trữ nước mưa, giảm lượng nước tập trung nhanh gây áp lực lên hệ thống thoát nước.

Một cửa hàng kinh doanh ở hẻm 15 Phan Huy Ích (phường Tân Sơn, TP.HCM) bị hư hại nhiều quạt máy trong đợt ngập tối 30.9 ẢNH: SỸ ĐÔNG

TP.HCM cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống đê bao, cống kiểm soát triều, trạm bơm, cửa xả theo quy hoạch; đồng thời nghiên cứu các giải pháp kiểm soát triều và nước dâng tại khu vực ven biển.

Một nội dung khác có tác động trực tiếp đến đô thị và đời sống người dân là triển khai khoảng 43 dự án di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, kết hợp cải tạo môi trường, nâng cao năng lực thoát nước, phát triển không gian công cộng và khai thác quỹ đất dọc kênh rạch.

Về nguồn lực, TP.HCM dự kiến huy động nhiều nguồn vốn cho công tác chống ngập, gồm ngân sách, ODA, vốn tư nhân và mô hình PPP; đồng thời nghiên cứu cơ chế thu phí thoát nước theo mức độ hưởng lợi.