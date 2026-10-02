TP.HCM tìm lời giải bài toán ngập nặng

N GẬP TRONG NHÀ, NGOÀI PHỐ

Tối 30.9, nhiều con đường ở khu vực TP.Thủ Đức cũ như Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân (P.Hiệp Bình), đường số 36 (P.Linh Đông) bị ngập nặng trong cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền. Cụ thể tại khu vực 3 tuyến đường Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân, nước chảy xiết như thác đổ, người dân phải xuống xe dắt bộ hoặc nhờ người hỗ trợ đẩy qua dòng nước.

Đặc biệt, đường số 11 (P.Thủ Đức) ngập nặng bất thường, có nơi hơn 1 m. Đến sáng qua, đường này và một số hẻm nhánh vẫn trong tình trạng ngập nghiêm trọng. Nước ngập sâu khiến nhiều gia đình phải lánh sang nơi khác. Nhiều vật dụng như tủ lạnh, máy giặt và ô tô đều hư hỏng. Riêng hẻm 84, đến 9 giờ ngày 1.10, nước ngập vẫn còn cao hơn nửa mét khiến cuộc sống cư dân đảo lộn hoàn toàn, phải dùng đủ cách để bơm nước ra ngoài.

Cuộc sống người dân xáo trộn do mưa ngập Ảnh: Nhật Thịnh

Người dân nơi đây cho biết mỗi khi mưa lớn đường số 11 vẫn ngập nhẹ, nhưng đêm 30.9 là lần đầu tiên ngập sâu và kéo dài như vậy.

Trong khi đó, ở khu vực Q.Gò Vấp và Q.Tân Bình cũ, hàng loạt tuyến đường cũng bị ngập tối 30.9, đặc biệt là đường Phan Huy Ích. Xe cộ chết máy hàng loạt, kể cả xe buýt, dòng người vật vã qua đoạn đường ngập ngang yên xe đến khuya mới rút.

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H Ệ THỐNG CỐNG QUÁ TẢI

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Thủ Đức cho biết nhiều khu dân cư dọc tuyến đường số 11 như hẻm 66, 84 và 114 bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường. Bên cạnh đó, một số dự án đang triển khai gần khu vực này gặp vấn đề khiến nước tràn vào khu dân cư. Ngay trong tối 30.9, phường đã huy động lực lượng công an, dân quân thường trực, an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ người dân di dời tài sản, hạn chế nước tràn vào nhà.

Đến sáng 1.10, nhiều khu dân cư dọc đường số 11 (P.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn ngập lênh láng Ảnh: Phạm Hữu

Về giải pháp khắc phục, UBND phường đề nghị Công ty TNHH MTV quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM mở cống ngăn triều cho nước đổ ra sông. Riêng tình trạng nước ngập trên đường, đơn vị quản lý đê phối hợp các đội thi công dự án khắc phục, khơi thông cống để thoát nước. Lãnh đạo phường cũng đã làm việc với chủ đầu tư các dự án liên quan, thống nhất phương án khắc phục, tránh tái diễn tình trạng nước tràn vào khu dân cư.

Trong khi đó, Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng) cho biết trong và sau cơn mưa lớn chiều 30.9, đơn vị ghi nhận 12 tuyến đường bị ngập, đa phần ở khu vực tây bắc như Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá…

Tình trạng ngập nước đường số 11 (P.Thủ Đức, TP.HCM) khiến nhiều tài sản của người dân bị hư hại Ảnh: Phạm Hữu

Nguyên nhân ngập chủ yếu do mưa lớn kết hợp triều cường. Cụ thể, trạm Hà Huy Giáp ghi nhận lượng mưa đạt 79,2 mm trong 45 phút, trong khi cống thiết kế với tần suất 5 năm là 86 mm/3 giờ và mức triều 1,32 m. Một nguyên nhân khác xuất phát từ việc thi công dự án làm giảm khả năng tiêu thoát nước tại các khu vực như dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, cải tạo cống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, đường Lê Văn Thọ.

Riêng tuyến đường Phan Huy Ích, Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM nhận định tình hình ngập diễn biến nặng hơn so với các năm trước. Nguyên nhân do đơn vị thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên tập kết chất thải nạo vét trong lòng tuyến kênh, gây thắt hẹp dòng chảy. Khi xuất hiện mưa to, lượng nước dâng lên xâm nhập ngược lại tuyến cống gây hạn chế hoạt động của hệ thống cống hiện hữu. Trung tâm đã kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng thanh thải các chướng ngại vật lòng kênh để đảm bảo dòng chảy.

T ĂNG NHÂN SỰ TÚC TRỰC CÁC ĐIỂM NGẬP

Theo kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026, TP.HCM sẽ tập trung đầu tư hoàn thành 9 dự án trọng điểm, giải quyết dứt điểm 3/50 điểm ngập nặng, gồm đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao QL51 - Huỳnh Thúc Kháng (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Riêng khu vực các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình cũ, UBND TP.HCM vừa duyệt dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn, dự kiến hoàn thành năm 2029. Tổng mức đầu tư dự án gần 7.700 tỉ đồng được kỳ vọng giúp tăng năng lực thoát nước, xử lý nước thải cho lưu vực rộng gần 3.500 ha. Dự án được triển khai tại các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa.

Nước ngập ngang yên xe sau cơn mưa lớn trên đường Phan Huy Ích Ảnh: Nhật Thịnh

Như vậy, ngoài giải pháp công trình, các điểm ngập còn lại chủ yếu được giải quyết bằng công tác duy tu, nạo vét, khơi thông dòng chảy. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, cho biết công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước được thực hiện thường xuyên. Trong đó, các vị trí ngập được chú ý đặc biệt, khi trời mưa sẽ cử nhân sự túc trực kiểm tra rác trước miệng hố ga hay các vấn đề khác. Đối với các dự án đang thi công, trung tâm yêu cầu chủ đầu tư không được lấp dòng, phải khơi thông rãnh, thông vách ngăn giữa cống và hố thu để đảm bảo khả năng thoát nước.

Chiều tối 1.10, nhiều khu vực ở TP.HCM tiếp tục hứng trận mưa lớn khiến một số tuyến đường ngập sâu. Khoảng 17 giờ, cơn mưa lớn đổ xuống làm một số tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích bị ngập. Không như trận mưa chiều 30.9, tình trạng ngập trên đường Phan Huy Ích hôm qua diễn ra cục bộ, các đoạn ngập không quá dài và nước nhanh chóng rút hết trong khoảng thời gian ngắn. Trong khi đó, đường Nguyễn Văn Khối (P.Thông Tây Hội) lại ngập nặng, đến 19 giờ 30 nhưng nước vẫn chưa rút hết. Tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và đường Mai Chí Thọ, dòng phương tiện cũng ùn ứ trong khi nước ngập dâng nhanh. Thanh Niên

"Nếu chủ đầu tư không thực hiện, gây tắc nghẽn dòng chảy, ngập nước trên đường thì trung tâm phối hợp Phòng Kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng xử phạt", ông Vinh nói. Đơn cử như dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, 2 đơn vị đã kiểm tra hiện trường, xử lý hành vi gây mất tác dụng của hệ thống thoát nước.