CSGT hỗ trợ người dân vượt qua đoạn đường bị ngập nặng

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Cơn mưa lớn và kéo dài từ nửa đêm về sáng đã làm một số đoạn trên đường ĐT.769 (đoạn qua phường Long Thành) bị ngập nặng. Lực lượng CSGT đã có mặt hỗ trợ người dân.
Sáng ngày 30.9, Trạm CSGT ngã ba Thái Lan (phụ trách tuyến quốc lộ 51, thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai) phối hợp Công an phường Long Thành triển khai lực lượng điều tiết giao thông tại những đoạn đường ngập nước trên tuyến ĐT.769, đoạn gần nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Long Thành). Đồng thời hỗ trợ người dân vượt qua đoạn đường bị ngập nặng.
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