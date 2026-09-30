CSGT hỗ trợ người dân vượt qua đoạn đường bị ngập nặng

Trước đó, cơn mưa lớn và kéo dài từ nửa đêm về sáng (ngày 30.9) đã làm một số đoạn trên đường ĐT.769 (đoạn qua phường Long Thành) bị ngập nặng. Gây khó khăn cho học sinh đến trường và người lớn đi làm