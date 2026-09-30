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    Thời sự

    CSGT hỗ trợ người dân vượt qua đoạn đường bị ngập nặng

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Cơn mưa lớn và kéo dài từ nửa đêm về sáng đã làm một số đoạn trên đường ĐT.769 (đoạn qua phường Long Thành) bị ngập nặng. Lực lượng CSGT đã có mặt hỗ trợ người dân.

    Sáng ngày 30.9, Trạm CSGT ngã ba Thái Lan (phụ trách tuyến quốc lộ 51, thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai) phối hợp Công an phường Long Thành triển khai lực lượng điều tiết giao thông tại những đoạn đường ngập nước trên tuyến ĐT.769, đoạn gần nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Long Thành). Đồng thời hỗ trợ người dân vượt qua đoạn đường bị ngập nặng.

    CSGT hỗ trợ người dân 'vượt khó' qua đoạn đường bị ngập nặng - Ảnh 1.

    Lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT ngã ba Thái Lan điều tiết giao thông tại khu vực bị ngập nước

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    CSGT hỗ trợ người dân 'vượt khó' qua đoạn đường bị ngập nặng - Ảnh 2.

    Trước đó, cơn mưa lớn và kéo dài từ nửa đêm về sáng (ngày 30.9) đã làm một số đoạn trên đường ĐT.769 (đoạn qua phường Long Thành) bị ngập nặng. Gây khó khăn cho học sinh đến trường và người lớn đi làm

    ẢNH: H.K

    CSGT hỗ trợ người dân 'vượt khó' qua đoạn đường bị ngập nặng - Ảnh 3.

    Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã hỗ trợ học sinh, người dân có con nhỏ di chuyển qua khu vực ngập an toàn. Đồng thời hỗ trợ 2 ô tô bị chết máy và 5 xe mô tô bị hư hỏng khi lưu thông qua khu vực bị ngập nước

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    CSGT hỗ trợ người dân 'vượt khó' qua đoạn đường bị ngập nặng - Ảnh 4.

    Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ngập được xác định do lượng nước đổ về sau cơn mưa lớn, trong khi hệ thống thoát nước tại khu vực nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được xây dựng, cải tạo, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    CSGT hỗ trợ người dân 'vượt khó' qua đoạn đường bị ngập nặng - Ảnh 5.

    Ngoài khu vực đường ĐT.769, nhiều nhà dân ở gần đó cũng bị nước lũ tràn vào gây thiệt hại nặng

    ẢNH: H.K

    CSGT hỗ trợ người dân 'vượt khó' qua đoạn đường bị ngập nặng - Ảnh 6.

    Một nhà dân bị ngập sau trong nước

    ẢNH: H.K

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