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    Thời sựDân sinh

    Lâm Đồng mưa lớn, quốc lộ 27 ngập nặng, xe đi Buôn Ma Thuột ách tắc

    Lâm Viên
    Lâm Viên

    Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến 2 đoạn quốc lộ 27 qua xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu hơn 1 m, giao thông tạm thời bị ngưng trệ.

    Ngày 27.9, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết từ khoảng 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Nước từ các khu vực đổ về khiến quốc lộ 27, đoạn qua Phi Liêng và gần đèo Chuối ngập sâu.

    Theo ghi nhận, đoạn quốc lộ 27 qua Phi Liêng bị ngập hơn 1 m, nước ngập bánh xe ô tô, kéo dài khoảng 200 m. Trước tình hình này, lực lượng chức năng xã Đam Rông 1 đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện tránh đoạn ngập nhằm bảo đảm an toàn, không để xe chết máy hoặc bị nước cuốn.

    Lâm Đồng mưa lớn, quốc lộ 27 ngập nặng, xe đi Buôn Ma Thuột ách tắc- Ảnh 1.

    Nước ngập cao hơn 1 m, quá bánh xe tại khu vực Phi Liêng, xã Đam Rông 1

    ẢNH: CTV

    Lâm Đồng mưa lớn, quốc lộ 27 ngập nặng, xe đi Buôn Ma Thuột ách tắc- Ảnh 2.

    Mưa lớn gây ngập quốc lộ 27 trong chiều 27.9

    ẢNH: CTV

    Lâm Đồng mưa lớn, quốc lộ 27 ngập nặng, xe đi Buôn Ma Thuột ách tắc- Ảnh 3.

    Nhiều ô tô đậu tránh, chờ nước rút mới tiếp tục di chuyển

    ẢNH: CTV

    Lâm Đồng mưa lớn, quốc lộ 27 ngập nặng, xe đi Buôn Ma Thuột ách tắc- Ảnh 4.

    Đến chiều 27.9, mưa tại xã Đam Rông 1 vẫn rất lớn

    ẢNH: CTV

    Lãnh đạo UBND xã Đam Rông 1 cho biết khu vực này từng xảy ra ngập trước đây. Địa phương thường xuyên tổ chức khơi thông dòng chảy, tuy nhiên hệ thống cống trên tuyến đường được cho là có khẩu độ nhỏ nên khi mưa lớn, nước thoát không kịp.

    "Hiện tại mưa vẫn rất lớn, hướng đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn chưa thể di chuyển được", lãnh đạo UBND xã Đam Rông 1 thông tin.

    Lực lượng chức năng vẫn đang theo dõi tình hình mưa, nước trên quốc lộ 27 và tổ chức phân luồng khi cần thiết.

    Trước đó, ngày 21.9.2026, do mưa lớn đã gây sạt lở một đoạn quốc lộ 27 trên đèo Sông Pha, thuộc xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan chức năng cảnh báo sạt lở vẫn có nguy cơ tiếp diễn và yêu cầu tài xế thận trọng khi qua đèo.

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    mưa lớn Buôn Ma Thuột Đam Rông Quốc lộ 27 Lâm Đồng

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