Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận cũ khi nào xong?

Ngày 25.9, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đi khảo sát ở xã Khánh Vĩnh (đoạn 1) và làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện dự án đường giao thông từ QL27C đến đường tỉnh ĐT.656, kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Dự án đường liên vùng vướng mắc đất rừng

Đợt giám sát này là hoạt động phục vụ việc thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 92/2023/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án, để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 10.2026 và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình, đoàn sẽ khảo sát tình hình triển khai các hạng mục, hiện trạng một số diện tích rừng phải chuyển mục đích sử dụng và khu vực phải di dân, giải phóng mặt bằng.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đi khảo sát ở xã Khánh Vĩnh (đoạn 1) nghe cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa báo cáo về dự án đường liên vùng ẢNH: KỲ NAM

Dự án đường liên vùng này có chiều dài khoảng 56,7 km, tổng mức đầu tư 1.930 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2023 đến cuối năm 2027. Tuyến được chia thành 3 đoạn; trong đó đoạn 2 dài khoảng 30 km đi qua khu vực rừng tự nhiên, phân khu phục hồi sinh thái thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết đây cũng là khu vực đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.

Địa hình cao, hiểm trở, nhiều khe sâu, trong khi không có đường nhánh hiện hữu để tiếp cận công trường. Việc tiếp cận chủ yếu từ hai đầu tuyến khiến công tác tận thu lâm sản, vận chuyển vật liệu và bàn giao mặt bằng gặp trở ngại.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đi khảo sát dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận (cũ) ẢNH: KỲ NAM

Tuyến đường liên vùng kết nối Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận (cũ) mở mới qua địa bàn rừng núi, phức tạp ẢNH: KỲ NAM

Tuyến đường liên vùng gặp nhiều khó khăn do vực sâu, nhiều khe nước, khiến việc thi công gặp khó khăn ẢNH: KỲ NAM

Theo báo của của UBND tỉnh Khánh Hòa, đến quý 1/2026, về cơ bản đã hoàn thành toàn bộ công tác phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên vẫn chậm tiến độ hơn so với kế hoạch vào quý 4/2025.

Việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng còn vướng mắc do chưa có quy định về phương thức xử lý lâm sản (bán đấu giá giá trị lâm sản tại rừng hay bán đấu giá sau khai thác). Đến tháng 1.2026, Chính phủ mới ban hành Nghị định 42 thì mới tháo gỡ được vướng mắc này.

Dự án đường đường liên vùng đoạn 2 địa hình đồi núi cao, hiểm trở, gấp khúc, nhiều vực sâu chia cắt, hoàn toàn không có đường nhánh hoặc đường hiện hữu để tiếp cận khu vực rừng ẢNH: QUỐC QUÝ

Trong khi đó, tại đoạn 1 (qua xã Khánh Vĩnh) và đoạn 3 (qua xã Khánh Sơn), công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt đối với 1.061/1.061 trường hợp; đã chi trả 1.043 trường hợp, đạt 98,3%.

Tại các đoạn 1 và 3, nhà thầu đã phát quang khoảng 20,5/26,7 km, đạt 76,78%; đắp nền, lu lèn khoảng 8,5/26,7 km, đạt 30%; thi công 32/80 cống, đạt 40%. Một số cầu trên tuyến đã hoàn thành phần công việc chính và đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Làm rõ nhiều vấn đề, lưu ý sạt lở

Sau khi khảo sát, Đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ngành, địa phương liên quan về tính khả thi của việc hoàn thành dự án đúng thời hạn theo nghị quyết.

Đoàn cũng làm rõ trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân trong việc chậm triển khai, giải ngân; các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị. Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị bám sát sơ đồ găng (quản lý dự án theo tiến độ) để hoàn thành kịp tiến độ dự án. Các đại biểu cũng lo ngại về sạt lở khi địa hình vùng núi, nhiều dốc đèo... và đặt vấn đề trách nhiệm xử lý nếu xảy ra vấn đề này khi dự án hoàn thiện.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị tỉnh Khánh Hòa làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến dự án chậm tiến độ ẢNH: KỲ NAM

Để tháo gỡ, UBND tỉnh Khánh Hòa đề ra phương án các đơn vị quản lý rừng thực hiện tận thu đến đâu bàn giao mặt bằng đến đó, đồng thời đơn vị quản lý dự án triển khai đường công vụ để mở các hướng tiếp cận, không chờ hoàn thành toàn bộ diện tích rừng mới thi công.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý 3 và quý 4/2026, dự án sẽ được tổ chức thi công đồng loạt. Đoạn 1 và đoạn 3 dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027, đoạn 2 hoàn thành trong quý 4/2027.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong triển khai dự án. Tuy nhiên, ông lưu ý không thể lấy tiến độ giải ngân để đánh giá tiến độ thực hiện dự án. Trong khi dự án vẫn còn chậm, thời gian còn lại để hoàn thành chỉ khoảng 15 tháng. Do đó, tỉnh Khánh Hòa cần xác định đúng nguyên nhân, tập trung xử lý tận gốc các vướng mắc để bảo đảm tiến độ.

Các đại biểu cũng lo ngại về sạt lở khi địa hình tuyến đường liên vùng đa số là vùng núi, nhiều dốc đèo ẢNH: QUỐC QUÝ

Ông Hà cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương giải quyết các vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý 4/2026; thực hiện khai thác lâm sản theo nguyên tắc khai thác đến đâu, bàn giao mặt bằng đến đó. Đồng thời, cần chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, chất lượng vật liệu, kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh; tổ chức tiến độ thi công phù hợp, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến chi trả, bàn giao mặt bằng.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho các nhà thầu thi công ẢNH: KỲ NAM

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường, đặc biệt tại các vị trí cầu, cống, taluy; rà soát nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn; không để xảy ra tình trạng đổ đất đá, xâm hại rừng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng người lao động. Các đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm giám sát, duy trì giao ban thường xuyên tại công trường và thực hiện nghiêm các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn trong quá trình thi công.