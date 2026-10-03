Sở Xây dựng TP.HCM giải trình nguyên nhân ngập

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri phản ánh tình trạng nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập nặng khi mưa lớn hoặc triều cường, trong lúc TP.HCM triển khai nhiều chương trình chống ngập; việc chống ngập còn cục bộ, chắp vá; có nơi khắc phục điểm ngập này lại phát sinh ngập nơi khác; việc nâng đường, làm cống thiếu đồng bộ có nguy cơ đẩy nước vào nhà dân... Từ đó, cử tri kiến nghị cần quy hoạch thoát nước dài hạn, gắn với lưu vực sông Sài Gòn và hệ thống thoát nước tự nhiên; kiểm soát thi công, tránh làm khu vực lân cận ngập nặng hơn.

Nhiều đoạn kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đặc kín lục bình, cỏ dại ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giải trình, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM nhìn nhận việc thi công đồng thời các công trình, đặc biệt là cải tạo sông, kênh, rạch, phần nào ảnh hưởng khả năng thoát nước khi mưa lớn trùng với triều cường dẫn đến ngập. Tình trạng này thể hiện thời gian qua, gần nhất là trong tháng 9. Sở Xây dựng sẽ đôn đốc các chủ đầu tư, triển khai giải pháp cấp bách nhằm điều tiết, giảm ngập và hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân trong thời gian sớm nhất.

N GẬP BẤT THƯỜNG, THIỆT HẠI ĐỦ ĐƯỜNG

Sáng cùng ngày, nhiều cửa hàng kinh doanh trong hẻm 15 Phan Huy Ích (P.Tân Sơn, TP.HCM) tranh thủ trời nắng mang đồ đạc bị ngập nước ra phơi. Anh Nguyễn Đức Linh cho biết theo thống kê ban đầu, cửa hàng anh có hơn 125 bộ hàng hóa bị hư hại, chủ yếu là quạt máy, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Sinh sống khu vực này nhiều năm, anh Linh trước đây chỉ thấy mưa lớn gây ngập ngoài đường, không tràn vào nhà như ngày 30.9 và 1.10 vừa qua. Cư dân trong hẻm phỏng đoán nguyên nhân ngập do làm bờ kè, đường giao thông dọc kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên khiến nước không thoát ra kênh được.

Cách đó không xa, anh Trần Ngọc Nhân (ở hẻm 51 Phan Huy Ích) cũng cho biết các năm trước phải mưa lớn kéo dài thì mới gây ngập tới vỉa hè, nhưng những ngày qua cứ mưa là ngập. "Bình thường trời mưa gây ngập khoảng 1 - 2 giờ là nước rút liền, nhưng gần đây có hiện tượng nước từ dưới cống xì ngược lên. Nước ngoài kênh đã rút xuống mà trên đường vẫn ngập, có thể cống thoát nước không thông với nhau", anh Nhân nói. Sau trận ngập ngày 30.9, xưởng sản xuất của anh bị hư hỏng máy hút chân không cùng một số máy móc và xe gắn máy, tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Các năm trước, đường Phan Huy Ích vẫn xảy ra ngập khi mưa lớn. Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đánh giá tình hình ngập trên tuyến đường này có diễn biến nặng hơn. Nguyên nhân một phần do đơn vị thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên tập kết chất thải nạo vét trong lòng tuyến kênh, gây thắt hẹp dòng chảy. Khi mưa to, nước dâng lên xâm nhập ngược lại tuyến cống gây hạn chế hoạt động của hệ thống cống hiện hữu.

Đ ANG TRÌNH PHƯƠNG ÁN NẠO VÉT KÊNH

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lòng kênh Tham Lương (đoạn song song đường Phan Huy Ích) tập kết nhiều đống bùn thải cao vút cạnh bờ kè, cây cỏ mọc um tùm. Đường giao thông một số đoạn đã trải nhựa nhưng hào kỹ thuật, cống thoát nước còn dang dở.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dài 32,7 km, tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng, với các hạng mục nạo vét lòng kênh, xây kè bê tông, đường giao thông rộng 8 - 12 m dọc 2 bên, lắp đặt hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, 12 bến thuyền và 3 cây cầu kết nối. Hiện dự án đang gặp vướng mắc trong việc xử lý 4,7 triệu m3 bùn đất, bao gồm khoảng 1,4 triệu m3 đất đào dọc bờ và 3,3 triệu m3 bùn nạo vét dưới lòng kênh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết trước đây đường Phan Huy Ích vẫn xảy ra ngập nước chứ không phải từ khi thi công dự án cải tạo kênh. Trước phản ánh dự án cải tạo kênh gây ngập, ông Dũng cho biết ban đã đi kiểm tra dọc kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đồng thời khẳng định không có chỗ nào ngăn dòng hay chặn dòng chảy. "Lòng kênh bị tắc thì sao nước chảy vào được, tất nhiên vẫn cần phải nạo vét", ông Dũng nói thêm.

Về việc xử lý bùn đất dưới kênh, ông Dũng cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đang trình phương án nạo vét thu hồi, có thể thực hiện trong năm 2026. Nếu phương án được thông qua, các đơn vị cần 6 tháng triển khai do khối lượng khá lớn. Riêng 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu vẫn đang triển khai theo đúng tiến độ.