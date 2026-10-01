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    Đời sốngCộng đồng

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm

    Cao An Biên - Nhật Thịnh - Phạm Hữu
    Đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập nặng tới rạng sáng 1.10 khiến nhiều người mắc kẹt. Nửa đêm lội nước ở con đường ngập 1 mét, nhiều người bất ngờ cho biết 'lần đầu gặp cảnh này'.

    Ghi nhận của Thanh Niên rạng sáng nay, lúc 0 giờ ngày 1.10, đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn (TP.HCM) vẫn chìm trong nước. Dù mưa lớn kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch khiến đoạn đường này ngập sâu từ chiều 30.9, tuy nhiên sau hơn 6 tiếng đồng hồ, đoạn ngập nặng nhất vẫn giữ mực nước khoảng 1 mét khiến người dân phải chấp nhận ướt quần áo lội nước về nhà, cũng có người bị kẹt lại trên con đường này.

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 1.

    Tối muộn 30.9, đường Phan Huy Ích vẫn mênh mông "biển nước". Nhiều người tận dụng thùng xốp để di chuyển qua đoạn ngập sâu

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 2.

    Nước ngập gần tới yên xe, trong khi rút rất chậm khiến nhiều xe ô tô, xe máy chết máy la liệt. Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi đường ngập, người dân đi qua đoạn đường Phan Huy Ích vẫn phải lội nước dẫn bộ giữa đêm

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 3.

    Theo nhiều người dân sống và làm việc trên đường Phan Huy Ích, đây là đoạn đường thường xuất hiện cảnh ngập mỗi khi mưa lớn và triều cường, tuy nhiên đây là một trong những lần ngập nặng nhất và kéo dài nhất mà họ trải qua

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 4.

    Làm việc tại một trạm sạc xe máy điện trên đường này, chị Ánh Hồng (26 tuổi) cho biết mình bị "mắc kẹt" ở đây từ chiều khi đường ngập nước. Chị quyết định dùng điện thoại để livestream trên mạng xã hội cảnh ngập trước tiệm và nhận về lượt tương tác "khủng". "Ngập sâu quá nên mình mắc kẹt ở đây tới khuya luôn. Tình hình nước mà không rút được chắc mình ngủ ở đây luôn quá!", cô gái chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 5.

    Không thể đóng cửa vì sợ những đợt sóng mạnh tạt vào làm hỏng cửa sắt, nhiều chủ quán ven đường Phan Huy Ích thức tới rạng sáng chờ nước rút, dù quán không có khách

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 6.

    Không thể rời đường ngập, nhiều người chọn ở lại quán cà phê mở xuyên đêm để chờ nước rút

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 7.

    "Tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây tôi thấy đường này ngập nặng tới như vậy. Bình thường cũng có ngập, nhưng không tới mức này. Nhiều đồ đạc của tôi bị nước cuốn trôi, phải tìm lại", bà Nguyễn Thị Điệp (69 tuổi) sống và buôn bán nhỏ trên đường Phan Huy Ích chia sẻ

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 8.

    Ông Nguyễn Văn Giang (51 tuổi), tài xế chở hàng bị kẹt ở đường Phan Huy Ích từ chiều tới tối muộn cho biết ông đã ngồi trong xe hơn 6 tiếng đồng hồ chờ cứu hộ. "Lần đầu trong đời tôi gặp cảnh phải chờ từ chiều tới nửa đêm vì xe chết máy ở thành phố. Xe cứu hộ không vào được! Không có gì bỏ bụng, người mệt mỏi, buồn ngủ. Nếu tình hình không ổn, chắc tôi phải bỏ xe lại đây", ông cho biết

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    [CLIP]: [CLIP]: Đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập nặng tới rạng sáng 1.10

    Ám ảnh ngập lụt trên đường Phan Huy ích: Xe buýt chết máy, xe máy dắt bộ

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 9.
    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 10.
    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 11.
    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 12.

    Nước rút chậm, nửa đêm 30.9, rạng sáng 1.10, nhiều người vẫn phải lội nước sâu

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 13.

    Nhiều người tan làm lúc tối muộn bị "kẹt lại" đường Phan Huy Ích khi mực nước ngập quá sâu

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 14.

    Nhiều người cho biết họ phải lội nước qua đoạn ngập, sau đó bắt xe ôm công nghệ về nhà

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 15.

    Với nhiều người dân sống trên đường Phan Huy Ích sống trong cảnh nước ngập, đêm nay là một đêm dài khi chờ nước rút từng chút

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 16.

    Nhiều hàng quán tranh thủ dọn dẹp

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm- Ảnh 17.

    Gần 0 giờ ngày 1.10, một số xe ô tô chết máy được xe cứu hộ vào đường Phan Huy Ích hỗ trợ đưa ra ngoài

    CAO AN BIÊN

     

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