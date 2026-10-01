Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm

Làm việc tại một trạm sạc xe máy điện trên đường này, chị Ánh Hồng (26 tuổi) cho biết mình bị "mắc kẹt" ở đây từ chiều khi đường ngập nước. Chị quyết định dùng điện thoại để livestream trên mạng xã hội cảnh ngập trước tiệm và nhận về lượt tương tác "khủng". "Ngập sâu quá nên mình mắc kẹt ở đây tới khuya luôn. Tình hình nước mà không rút được chắc mình ngủ ở đây luôn quá!", cô gái chia sẻ