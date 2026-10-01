Đường Phan Huy Ích ngập sâu cả mét ở TP.HCM, nhiều người mắc kẹt tới nửa đêm

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Đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập nặng tới rạng sáng 1.10 khiến nhiều người mắc kẹt. Nửa đêm lội nước ở con đường ngập 1 mét, nhiều người bất ngờ cho biết 'lần đầu gặp cảnh này'.
Ghi nhận của Thanh Niên rạng sáng nay, lúc 0 giờ ngày 1.10, đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn (TP.HCM) vẫn chìm trong nước. Dù mưa lớn kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch khiến đoạn đường này ngập sâu từ chiều 30.9, tuy nhiên sau hơn 6 tiếng đồng hồ, đoạn ngập nặng nhất vẫn giữ mực nước khoảng 1 mét khiến người dân phải chấp nhận ướt quần áo lội nước về nhà, cũng có người bị kẹt lại trên con đường này.
[CLIP]: [CLIP]: Đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập nặng tới rạng sáng 1.10
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Nước rút chậm, nửa đêm 30.9, rạng sáng 1.10, nhiều người vẫn phải lội nước sâu
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