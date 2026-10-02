Loạt dự án 'giải cứu' ngập nước, kẹt xe trục Hàng Xanh - Bình Triệu

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trận mưa lớn tối 1.10 khiến nhiều tuyến đường quanh ngã tư Hàng Xanh rơi vào cảnh ngập nước, ùn tắc kéo dài.

Trên đường Điện Biên Phủ, hàng nghìn phương tiện ùn ứ theo cả 2 hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Sài Gòn và ngược lại. Dòng xe ken đặc đến khuya, nhiều người chật vật tìm đường về nhà.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về cầu Bình Triệu cũng kẹt cứng. Các tuyến đường lân cận như Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm..., không tránh khỏi cảnh ngập nước, ùn ứ. Nhiều đoạn nước dâng hơn nửa bánh xe, một số xe chết máy, người dân phải dắt bộ đến rạng sáng 2.10.

Rạng sáng 2.10, đường Nguyễn Gia Trí vẫn trong tình trạng ngập nước, xe cộ ùn ứ kéo dài ẢNH: PHẠM HỮU

Mở rộng đường Ung Văn Khiêm lên 6 làn xe, vốn gần 4.600 tỉ đồng

Trao đổi với PV Thanh Niên tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội ở địa bàn TP.HCM chiều 1.10, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM), thông tin về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các công trình hạ tầng.

Theo ông Trường, trong quý 4/2026, Sở Xây dựng dự kiến tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm nhóm A. Trong số này có dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ nút giao ngã năm Đài Liệt Sĩ đến khu vực cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây).

Đường Ung Văn Khiêm dài khoảng 1,8 km, là một trong những trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía đông TP.HCM. Hiện đường chỉ rộng khoảng 10 - 12 m, quy mô 2 - 4 làn xe. Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30 m, đáp ứng 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.592 tỉ đồng, trong đó phần lớn kinh phí dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.

Đường Ung Văn Khiêm dự kiến mở rộng lên 30 m để tránh kẹt xe, ngập nước ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

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Cùng với việc chuẩn bị các dự án mới, ông Trường cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục duy tu, bảo đảm an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật trong những tháng cuối năm.

TP.HCM cũng chỉnh trang, tăng cường cây xanh, mảng xanh trên các tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ đông bắc như: đường Nguyễn Hữu Cảnh, vòng xoay Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội...

Các địa phương, đơn vị quản lý hạ tầng được yêu cầu chủ động rà soát hệ thống thoát nước, cấp nước và các công trình thiết yếu; theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Đường Ung Văn Khiêm kết nối với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, quốc lộ 13... ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Đề xuất xây nút giao đa tầng, làm đường trên cao khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu

Không chỉ mở rộng đường Ung Văn Khiêm, giữa tháng 5.2026, TP.HCM cũng giao liên danh gồm Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty TNHH đối tác công tư CII và Công ty CP xây dựng hạ tầng IMIC nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 10.214 tỉ đồng.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm các tuyến trục Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn quốc lộ 13 (từ ngã năm Đài Liệt Sĩ đến cầu Bình Triệu).

Một trong những giải pháp đáng chú ý là mở rộng các tuyến đường hiện hữu kết hợp xây dựng đường trên cao dọc hành lang tuyến, hình thành các làn xe tốc độ cao dành cho giao thông tuyến trục.

Ngã tư Hàng Xanh cũng được nghiên cứu cải tạo thành nút giao khác mức, đa tầng. Phương án này nhằm tách dòng xe liên vùng khỏi giao thông nội đô, giảm xung đột tại một trong những nút giao có mật độ phương tiện lớn của TP.HCM.

Ngã tư Hàng Xanh trong cảnh "ngộp thở" mỗi khi xảy ra kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án còn đề xuất xây cầu Bình Triệu 3 để tăng số làn xe vượt sông Sài Gòn, đồng bộ với quy mô mở rộng quốc lộ 13 và các tuyến kết nối.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, nhà đầu tư cũng nghiên cứu xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng.

Nếu các dự án được triển khai đồng bộ, khu vực từ cầu Sài Gòn - Ung Văn Khiêm - Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bình Triệu sẽ hình thành một chuỗi hạ tầng mới, góp phần tăng năng lực giao thông tại cửa ngõ phía đông bắc TP.HCM - nơi nhiều năm qua thường xuyên chịu áp lực kép của ùn tắc và ngập nước khi mưa lớn.