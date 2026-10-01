Cận cảnh đường Ung Văn Khiêm dự kiến mở rộng lên 30 m, vốn gần 4.600 tỉ

Đường Ung Văn Khiêm thường xuyên ùn tắc, ngập nước

Đường Ung Văn Khiêm (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) dài khoảng 1,8 km, kết nối nhiều hướng giao thông quan trọng như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, các đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Gia Trí và Nguyễn Hữu Cảnh.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 1.10, vào giờ cao điểm, lượng xe dồn về đông khiến nhiều đoạn di chuyển chậm, không ít người phải tìm cách rẽ vào các hẻm nhỏ để tránh kẹt xe.

Toàn cảnh đường Ung Văn Khiêm ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dọc 2 tuyến đường, hoạt động kinh doanh, buôn bán khá sôi động. Khu vực này còn có Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhiều trung tâm ngoại ngữ, cơ sở đào tạo kỹ năng nên lượng học sinh, sinh viên qua lại rất đông.

Đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, dài khoảng 1,8 km, là một trong những trục giao thông đông đúc ở quận Bình Thạnh cũ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngoài ra, theo người dân, đường Ung Văn Khiêm còn thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Có ngày nước dâng gần lút bánh xe máy, khiến nhiều phương tiện phải chạy chậm, thậm chí người dân phải xuống xe đẩy bộ qua vùng nước sâu.

Dòng xe nối dài trên đường Ung Văn Khiêm vào thời điểm đông người đi làm, đi học ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Anh Đinh Văn Hợp (người thường xuyên đi làm qua đường Ung Văn Khiêm) kể có lần anh chạy về nhà lúc 17 giờ 30, đúng thời điểm mưa lớn. "Nước ngập nửa bánh xe, vừa ngập vừa kẹt. Nhiều người bị ngã xe, có người phải dắt bộ. Tôi mất khoảng 30 phút mới ra được đầu đường Ung Văn Khiêm", anh Hợp nói.

Theo anh Hợp, khi biết TP.HCM đưa dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm vào danh mục ưu tiên đầu tư, điều anh mong nhất là tuyến đường sớm được nâng cấp để việc đi lại bớt vất vả.

Nút giao đường Ung Văn Khiêm và đường Nguyễn Gia Trí ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự kiến mở rộng lên 6 làn xe, hoàn thành năm 2029

Cuối tháng 8.2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong đó có bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm.

Khi giao thông ùn ứ, nhiều người đi xe máy tìm cách rẽ vào các con hẻm dọc đường Ung Văn Khiêm để tránh kẹt xe ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, dự án sẽ mở rộng đường Ung Văn Khiêm đoạn từ nút giao ngã năm Đài Liệt Sĩ đến ngã ba giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực cầu Sài Gòn.

Dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm được kỳ vọng giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối giao thông tại khu vực Bình Thạnh cũ sau khi hoàn thành ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện đường Ung Văn Khiêm có quy mô khoảng 2 - 4 làn xe (rộng 10 - 12 m). Tuyến đường dự kiến được nâng cấp, mở rộng lên 30 m, đáp ứng 6 làn xe lưu thông đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 4.592 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư chiếm phần lớn.

Hai bên đường Ung Văn Khiêm tập trung nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh và dịch vụ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm được đưa vào danh sách công trình hạ tầng trọng điểm, thuộc nhóm ưu tiên đầu tư của TP.HCM, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2029.

Khu vực đường Ung Văn Khiêm có nhiều trường học, trung tâm đào tạo nên lượng học sinh, sinh viên qua lại khá đông ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ban Giao thông TP.HCM là đơn vị chịu trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, làm cơ sở để thành phố xem xét thông qua chủ trương đầu tư trong năm nay và triển khai các bước tiếp theo.

Tuyến đường Ung Văn Khiêm được đưa vào danh sách công trình hạ tầng trọng điểm, ưu tiên đầu tư của TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, đường Ung Văn Khiêm sau khi mở rộng sẽ có quy mô 6 làn xe ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

TP.HCM đang nghiên cứu phương án mở rộng đường Ung Văn Khiêm từ khoảng 10 - 12 m hiện nay lên 30 m ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đường Ung Văn Khiêm kết nối với nhiều trục giao thông lớn như Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Hữu Cảnh... ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG