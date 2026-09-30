Con đường sình lầy ở TP.HCM, dân té ngã: Phường nói gì?

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên những ngày cuối tháng 9.2026, đường Đặng Thùy Trâm (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) đang được cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài khiến cuộc sống, đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

Đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) sình lầy và bùn đất ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau mưa, bùn đất nhão nhoét

Quán nước của bà Hiền (46 tuổi, quê Vĩnh Long) nằm sát tuyến đường đang thi công. Bà chia sẻ: "Hồi trước chưa làm thì đường ngập, giờ nâng lộ lên cao gần 1,5 m nước dồn hết vô hẻm với tràn thẳng vô nhà dân. Đằng sau lại có con rạch, mưa lớn liên tiếp mấy ngày là nước rạch dâng lên, ngập lênh láng. Nước rút đi để lại lớp sình lầy sền sệt, dọn dẹp rất cực".

Mặt đường trước nhà bà Hiền nâng cao hơn nền nhà nên gia đình phải làm cầu tạm tự chế để thuận tiện ra vào ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo bà Hiền, cảnh trượt ngã xảy ra thường xuyên, nhất là vào giờ tan tầm khi học sinh và sinh viên đi qua khu vực này.

"Mới đây có em nữ sinh mặc áo dài đi học, chạy qua vũng sình bị trượt bánh té rách hết tà áo, thấy mà thương. Xe tay ga chỉ cần bóp phanh gấp là bánh quăng ngang rồi ngã liền", bà Hiền kể.

Đường Đặng Thùy Trâm kết nối nhiều tuyến đường và trường học, ảnh hưởng đến việc đi lại của sinh viên - khi đường đang trong giai đoạn sình lầy thế này ẢNH: HÀ THƯƠNG

Không chỉ ảnh hưởng an toàn giao thông, việc thi công còn khiến việc buôn bán của nhiều hộ dân gặp khó. Bà Hiền cho biết đang thuê mặt bằng 12 triệu đồng/tháng, tính thêm chi phí khác, mỗi tháng chị phải gánh gần 20 triệu đồng.

"Đường sá sình lầy vậy không ai muốn ghé. Ngày bán được mười mấy ly nước là mừng, doanh thu giảm hơn một nửa. Tôi phải mua thêm xe điện để đi giao nước cho mấy mối quen", bà Hiền nói.

Bà Hiền cho biết quán nước của bà trên đường Đặng Thùy Trâm giảm mạnh lượng khách do đường bụi vào ngày nắng, sình lầy khi trời mưa ẢNH: HÀ THƯƠNG

Cách đó không xa, một chủ quán cơm cũng cho biết gia đình đang chịu cảnh "mắc kẹt" vì bùn lầy. Vừa chỉ vết trầy ở chân vì bị ngã xe ngay trước cửa nhà, ông chủ quán này nói: "Mưa xuống là đất nhão ra, trơn như mỡ. Có hôm mưa lớn khoảng 1 tiếng đồng hồ, trước nhà tôi có những vụ trượt té".

Mặt đường Đặng Thùy Trâm nhão bùn, trơn trượt trong thời gian dự án cải tạo, nâng cấp đang thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo người dân sống trên đường Đặng Thùy Trâm, nhiều hộ có nền nhà thấp hơn mặt đường nhưng chưa dám nâng nền vì công trình chưa hoàn tất.

"Tôi nghe nói tháng 10 này xong. Nhà chúng tôi thấp hơn mặt đường nhưng giờ thi công chưa xong nên chưa ai dám bỏ tiền nâng nền vì không biết đâu mà lần", một người dân nói.

Người dân sống dọc đường Đặng Thùy Trâm cho biết việc đi lại, buôn bán bị ảnh hưởng trong thời gian tuyến đường thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phường yêu cầu xử lý bùn đất, dự kiến xong trong tháng 10

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phan Thống Nhứt, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bình Lợi Trung, cho biết công trình cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm thi công theo giấy phép của Sở Xây dựng TP.HCM.

Đường Đặng Thùy Trâm được lắp biển cảnh báo giảm tốc độ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo ông Nhứt, do đặc thù vừa thi công vừa phải bảo đảm giao thông, một số thời điểm đơn vị thi công chưa thu dọn mặt bằng kịp thời, việc tập kết vật liệu còn chưa gọn gàng, gây ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Vật liệu thi công tập kết chưa gọn gàng, gây khó khăn cho người dân ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Về nguyên nhân tình trạng bùn đất, ông Nhứt cho biết đường Đặng Thùy Trâm nằm ở vùng trũng thấp, chịu ảnh hưởng bởi triều cường từ hệ thống sông Vàm Thuật và rạch Xuyên Tâm. Thời gian qua, nhiều đợt mưa lớn kéo dài khiến khu vực này phát sinh ngập úng.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước cũ trên tuyến có tiết diện nhỏ, đã sử dụng nhiều năm nên bị bùn đất bồi lắng, không còn đủ khả năng thoát nước khi gặp mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao. Đơn vị thi công đang khơi thông dòng chảy vào cống hiện hữu để giảm ngập.

Người đi xe máy thận trọng di chuyển qua đoạn đường Đặng Thùy Trâm sình lầy, trơn trượt sau mưa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngày 23.9, UBND phường Bình Lợi Trung đã làm việc với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Thạnh cũ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh), đề nghị đơn vị thi công xử lý ngay bùn đất, bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Phường đề nghị Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương ban gạt lớp bùn trên mặt đường, gia cố tạm các vị trí hư hỏng để người dân di chuyển thuận lợi; đồng thời gắn biển báo giao thông tại những đoạn đường khó đi.

Địa phương cũng yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra biện pháp thi công, rà soát giải pháp kỹ thuật để không làm ảnh hưởng đến người đi đường, nhất là vào giờ học sinh, sinh viên đến trường.

Người dân di chuyển chậm qua đoạn đường Đặng Thùy Trâm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

"Hiện nay, tiến độ thi công của dự án đã thực hiện các hạng mục lắp đặt cống thoát nước D1200, D1500: đạt khoảng 90% các hạng mục lắp đặt bó vỉa, nền đường; lắp cát vỉa hè đạt khoảng 50% - 70%.

Dự kiến đến tháng 10.2026 đơn vị thi công sẽ hoàn chỉnh mặt đường và đưa vào sử dụng. UBND phường Bình Lợi Trung sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thi công dự án và phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân", ông Nhứt nói.

Đơn vị thi công đường Đặng Thùy Trâm từng bị lập biên bản Ngày 15.5, UBND phường Bình Lợi Trung phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH P.Đ (đơn vị thi công công trình đường Đặng Thùy Trâm) về hành vi để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công, gây cản trở giao thông. Ngày 1.7, UBND phường Bình Lợi Trung có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh làm việc với đơn vị thi công và các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ dự án để sớm đưa tuyến đường vào sử dụng, bảo đảm việc đi lại của người dân và hạn chế tình trạng ngập nước khu vực. Ngày 15.7, UBND phường đã làm việc với đơn vị liên quan về việc tổ chức giao thông cho người dân.

Trời nắng, đường Đặng Thùy Trâm bụi mù mịt ẢNH: HÀ THƯƠNG