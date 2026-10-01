Vì sao 12 tuyến đường ở TP.HCM bị ngập tối 30.9?

Sáng 1.10, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết trong và sau cơn mưa lớn chiều 30.9, đơn vị ghi nhận 12 tuyến đường bị ngập nước.

Cơn mưa bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 đến 20 giờ, đỉnh điểm mưa xuất hiện từ 17 giờ đến 17 giờ 45, vũ lượng tại trạm Hà Huy Giáp đạt 79,2 mm, trùng với thời điểm triều cường đạt 1,59 m tại trạm Bình Triệu.

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến 12 tuyến đường bị ngập gồm: Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, song hành quốc lộ 22, Bà Triệu, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá.

Cơn mưa lớn kết hợp triều cường tối 30.9 khiến hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM bị ngập ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đánh giá với trận mưa chỉ trong 45 phút đã đạt vũ lượng 79,2 mm, trong khi cống thiết kế với tần suất 5 năm là 86 mm/3 giờ và mức triều 1,32 m. Hai yếu tố trên xuất hiện cùng lúc khiến khả năng chịu tải của hệ thống cống hiện hữu không đáp ứng kịp, dẫn đến ngập nước.

Ám ảnh ngập lụt trên đường Phan Huy ích: Xe buýt chết máy, xe máy dắt bộ

Một nguyên nhân khác xuất phát từ việc thi công các dự án làm giảm khả năng tiêu thoát nước tại các khu vực như dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, cải tạo cống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, đường Lê Văn Thọ.

Đánh giá thời tiết diễn biến phức tạp, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã tập trung vận hành các trạm bơm di động, cố định để tăng khả năng chứa của hệ thống thoát nước hiện hữu; vận hành cống kiểm soát triều lớn như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Bình Lợi, Bình Triệu, rạch Lăng để khống chế mực nước trong các tuyến kênh.

Đơn vị cũng rà soát và vận hành trạm bơm tại các vị trí có nguy cơ ngập ảnh hưởng lớn đến giao thông, an toàn người dân như hầm chui An Sương, cầu Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh…

Người dân mệt mỏi đi qua đoạn đường ngập ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, các đơn vị công ích như Công ty Công trình cầu phà, Công ty Giao thông Sài Gòn, Công ty Thoát nước đô thị cũng cử lực lượng phân luồng giao thông, hỗ trợ phương tiện qua vị trí ngập; lắp dựng hàng rào cảnh báo, vớt rác trước, trong và sau khi kết thúc mưa; bố trí lực lượng ứng trực và máy bơm di động, xe hút để giải quyết các vị trí ngập cục bộ.

Đối với những vị trí ảnh hưởng do thi công dự án, trung tâm phối hợp Phòng Kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường để xử lý các trường hợp gây mất tác dụng của hệ thống thoát nước, cụ thể dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Vì sao đường Phan Huy Ích bị ngập sâu?

Đối với tuyến đường Phan Huy Ích, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM nhận định tình hình ngập có diễn biến nặng hơn so với các năm trước.

Đường Phan Huy Ích bị ngập khiến xe buýt cũng phải dừng lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyên nhân chủ yếu do quá trình thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đơn vị thi công đã tập kết các chất thải nạo vét trong lòng tuyến kênh, gây thắt hẹp dòng chảy.

Khi xuất hiện mưa to, lượng nước dâng lên xâm nhập ngược lại tuyến cống gây hạn chế hoạt động của hệ thống cống hiện hữu. Trung tâm đã kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng thanh thải các chướng ngại vật lòng kênh để đảm bảo dòng chảy.