Qua nửa đêm, đường TP.HCM vẫn ngập nước: Người mắc kẹt, người thức trắng dọn nhà

Cơn mưa lớn từ chiều 1.10 khiến nhiều tuyến đường khu vực phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) ngập nước. Từ khoảng 17 giờ, nước bắt đầu dâng trên các tuyến đường Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm và các hẻm nhánh khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, tình hình ngập nước này lại kéo dài đến hơn 0 giờ ngày 2.10 và chưa có dấu hiệu giảm bớt ngập.
TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn: 23 giờ đêm ăn hủ tiếu gõ chờ nước rút để về nhà
Mưa lớn ở TP.HCM: Nhà ngập, hẻm ngập, đường cũng thành sông
Tại đường Nguyễn Văn Thương thời điểm chiều đến hơn nửa đêm vẫn luôn chìm trong nước. Khoảng 23 giờ ngày 1.10 đến 0 giờ ngày 2.10, trên đường, nhiều người đi xe máy vẫn còn kẹt lại tại đây. Vì nước ngập sâu, người đi xe máy có xe bị chết máy, không thể di chuyển, còn số khác đành cho xe lên lề và chờ đợi trong thời gian rất lâu.
Chị Thư (nhà ở đường Nguyễn Văn Thương) cho biết đã tan làm từ lúc 21 giờ. Sau hành trình dài di chuyển chậm chạp trên các cung đường kẹt như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh thì chị cũng đến được đường Nguyễn Văn Thương. Tuy nhiên, dù chỉ cách nhà chưa đến 500 mét nhưng chị không thể vào nhà vì nước ngập sâu. Mãi đến 0 giờ 30 ngày 2.10 (tức hơn 3,5 tiếng) chị mới vào được nhà.
Các hẻm nhánh của đường Nguyễn Văn Thương cũng ngập sâu, kéo dài suốt tuyến
ẢNH: PHẠM HỮU
Trên đường Nguyễn Gia Trí, tình trạng ngập cũng kéo dài suốt gần 8 tiếng tính từ lúc mưa lớn gây ngập lúc 17 giờ ngày 1.10. Khi nước ngập, giao thông tại đây trở nên hỗn loạn, xe máy và ô tô chết máy nằm la liệt. Khoảng 23 giờ, hàng dài các chuyến xe buýt nối đuôi san sát nhau vì khó di chuyển.
Đáng chú ý, sau nhiều tiếng kể từ thời điểm bắt đầu ngập, đến hơn 0 giờ ngày 2.10, một số đoạn đường vẫn còn nước. Người dân sinh sống, di chuyển qua khu vực này phải chờ nước rút hoặc tìm tuyến khác để di chuyển. Tình trạng ngập kéo dài nhiều tiếng cũng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, nhất là những hộ có nhà, cửa hàng nằm sát mặt đường và các hẻm nhánh.
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