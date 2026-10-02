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    Đời sốngCộng đồng

    Qua nửa đêm, đường TP.HCM vẫn ngập nước: Người mắc kẹt, người thức trắng dọn nhà

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Mưa lớn từ chiều 1.10 khiến nhiều tuyến đường ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) ngập nước kéo dài. Qua nửa đêm, người còn mắc kẹt ngoài đường, người thức trắng chờ nước rút.

    Cơn mưa lớn từ chiều 1.10 khiến nhiều tuyến đường khu vực phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) ngập nước. Từ khoảng 17 giờ, nước bắt đầu dâng trên các tuyến đường Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm và các hẻm nhánh khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

    Tuy nhiên, tình hình ngập nước này lại kéo dài đến hơn 0 giờ ngày 2.10 và chưa có dấu hiệu giảm bớt ngập.

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 1.

    Rạng sáng 2.10 nhưng đường Nguyễn Gia Trí vẫn trong tình trạng ngập nước, xe cộ ùn ứ kéo dài

    ẢNH: PHẠM HỮU

    TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn: 23 giờ đêm ăn hủ tiếu gõ chờ nước rút để về nhà

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 2.

    Đường D5, phía trước khu vực Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM, nước ngập kéo dài hơn 8 tiếng vẫn chưa hết

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn ở TP.HCM: Nhà ngập, hẻm ngập, đường cũng thành sông

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 3.

    Đường Nguyễn Văn Thương ngập nặng nhất, dù đã hơn 1 giờ ngày 2.10 nhưng tình trạng ngập vẫn còn diễn ra

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Tại đường Nguyễn Văn Thương thời điểm chiều đến hơn nửa đêm vẫn luôn chìm trong nước. Khoảng 23 giờ ngày 1.10 đến 0 giờ ngày 2.10, trên đường, nhiều người đi xe máy vẫn còn kẹt lại tại đây. Vì nước ngập sâu, người đi xe máy có xe bị chết máy, không thể di chuyển, còn số khác đành cho xe lên lề và chờ đợi trong thời gian rất lâu.

    Chị Thư (nhà ở đường Nguyễn Văn Thương) cho biết đã tan làm từ lúc 21 giờ. Sau hành trình dài di chuyển chậm chạp trên các cung đường kẹt như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh thì chị cũng đến được đường Nguyễn Văn Thương. Tuy nhiên, dù chỉ cách nhà chưa đến 500 mét nhưng chị không thể vào nhà vì nước ngập sâu. Mãi đến 0 giờ 30 ngày 2.10 (tức hơn 3,5 tiếng) chị mới vào được nhà.

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 4.

    Khu vực giữa đường Nguyễn Văn Thương ngập sâu nhất, lúc nửa đêm, mực nước có nơi lên đến đầu gối. Nhiều xe máy bị chết máy, người dân phải đẩy bộ về nhà

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 5.

    Anh Mai Xuân Dưỡng, hộ kinh doanh tại đường Nguyễn Văn Thương cho biết nước ngập tối 1.10 làm cơ sở của anh hư hỏng nhiều đồ đạc, trang thiết bị. Anh phải thức trắng đêm bơm nước dọn dẹp

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 6.
    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 7.

    Các hẻm nhánh của đường Nguyễn Văn Thương cũng ngập sâu, kéo dài suốt tuyến

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Trên đường Nguyễn Gia Trí, tình trạng ngập cũng kéo dài suốt gần 8 tiếng tính từ lúc mưa lớn gây ngập lúc 17 giờ ngày 1.10. Khi nước ngập, giao thông tại đây trở nên hỗn loạn, xe máy và ô tô chết máy nằm la liệt. Khoảng 23 giờ, hàng dài các chuyến xe buýt nối đuôi san sát nhau vì khó di chuyển.

    Đáng chú ý, sau nhiều tiếng kể từ thời điểm bắt đầu ngập, đến hơn 0 giờ ngày 2.10, một số đoạn đường vẫn còn nước. Người dân sinh sống, di chuyển qua khu vực này phải chờ nước rút hoặc tìm tuyến khác để di chuyển. Tình trạng ngập kéo dài nhiều tiếng cũng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, nhất là những hộ có nhà, cửa hàng nằm sát mặt đường và các hẻm nhánh.

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 8.

    Một tiệm photocopy ở hẻm đường Nguyễn Văn Thương bị nước tràn vào nhà. Chủ tiệm quyết định không tát nước, đóng cửa vì đã thức gần 1 giờ sáng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 9.

    Anh Hoàng Định, chủ quán cà phê hẻm 167, đường Nguyễn Văn Thương không thể làm gì ngoài việc thức trắng đêm trước cửa ngồi chờ nước rút. Anh cho biết buổi chiều nước dâng hơn nửa mét, đây là đợt ngập nặng nề nhất tại đây trong 4 năm trở lại

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 10.

    Một số người bị kẹt lại trên đường cùng xe máy không thể về nhà vì nước ngập

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 11.

    Một số khác bị kẹt lại trên đường đến tận nửa đêm

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngập nước lúc 0 giờ: Người mắc kẹt không về nhà, người chờ dọn dẹp - Ảnh 12.

    Hàng trăm xe máy của người đi đường bị hư hỏng gửi ở một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Gia Trí

    ẢNH: PHẠM HỮU

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