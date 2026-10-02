Cử tri TP.HCM phản ánh ngập nước kéo dài, đề nghị làm rõ trách nhiệm

Chiều 2.10, Tổ đại biểu Quốc hội số 12 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu Quốc hội số 12 có trung tướng Dương Văn Thăng, Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương và ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại xã Bình Mỹ, kết nối trực tuyến với 10 xã.

Tại hội nghị, cử tri các xã nêu nhiều ý kiến tập trung vào tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông và hiệu quả đầu tư hạ tầng, đề nghị có giải pháp đồng bộ, làm rõ trách nhiệm...

Lo nâng đường, làm cống lại đẩy nước vào nhà dân

Cử tri Lê Văn Hòa (ở xã Củ Chi) phản ánh mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường, khu dân cư lại chịu cảnh ngập nước. Theo ông, TP.HCM triển khai nhiều chương trình chống ngập nhưng kết quả chưa tương xứng, việc xử lý còn mang tính cục bộ, chắp vá.

Ông Hòa cho rằng có nơi khắc phục được điểm ngập này lại phát sinh ngập ở vị trí khác. Việc nạo vét cống rãnh, nâng cấp đường nếu thiếu đồng bộ có thể khiến ngập úng lan sang khu vực lân cận, nước có nguy cơ tràn vào nhà dân, ảnh hưởng sinh hoạt và sản xuất.

Mưa lớn tối 30.9 khiến đường Phan Huy Ích ngập nặng, người dân vất vả lội nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ thực tế này, ông đề nghị nghiên cứu bài toán chống ngập một cách căn cơ, khoa học, đặt trong tổng thể kết nối với lưu vực sông Sài Gòn và hệ thống thoát nước tự nhiên. Quy hoạch thoát nước cần có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ; quá trình thi công phải được kiểm soát chặt để tránh giải quyết ngập ở nơi này nhưng làm nơi khác ngập nặng hơn.

Cử tri Tô Tấn Đức (ở xã Đông Thạnh) cũng đề nghị có cơ chế huy động nguồn lực phù hợp để giải quyết căn cơ tình trạng ngập nước. Theo ông, phát triển đô thị phải đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch dân cư với đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; chất lượng môi trường sống cần là tiêu chí đánh giá hiệu quả phát triển của địa phương.

Đôn đốc giải pháp cấp bách, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng

Giải trình về chống ngập, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ những khó khăn của người dân, đồng thời cho biết việc triển khai đồng thời các công trình, đặc biệt là cải tạo sông, kênh, rạch, phần nào ảnh hưởng đến khả năng thoát nước khi mưa lớn trùng thời điểm triều cường.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM trả lời ý kiến cử tri ẢNH: THÚY LIỄU

Theo đại diện sở, tình trạng này thể hiện trong thời gian qua, gần nhất là tháng 9. Sở Xây dựng sẽ đôn đốc các chủ đầu tư, triển khai giải pháp cấp bách nhằm điều tiết, giảm ngập và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong thời gian sớm nhất.

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

Cùng với ngập nước, cử tri phản ánh ùn tắc trên các tuyến cửa ngõ. Bà Trương Thị Phú (cư trú tại xã Bà Điểm), kiến nghị đẩy nhanh việc mở rộng quốc lộ 22 và đường Phan Văn Hớn; có phương án tổ chức giao thông phù hợp trong thời gian chờ triển khai. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi người dân.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết đường Phan Văn Hớn hiện hữu nhỏ hẹp. Sở đã triển khai các giải pháp tổ chức giao thông, trong đó có đoạn tổ chức cho xe tải lưu thông một chiều để hạn chế ùn tắc. Thành phố cũng nghiên cứu đầu tư đường song hành Phan Văn Hớn.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 2.10 ẢNH: THÚY LIỄU

Đối với quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3, đại diện Sở Xây dựng cho biết dự án có hai dự án thành phần, trong đó phần xây lắp thực hiện theo phương thức đối tác công - tư.

Ông Huỳnh Văn Thức, đại diện Ban Quản lý dự án công trình giao thông thành phố, cho biết đơn vị cam kết hoàn thành việc nâng cấp tỉnh lộ 8, đoạn từ Hương lộ 2 đến ngã tư Tân Quy, trong năm 2026. Ông đề nghị các địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.