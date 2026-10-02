TP.HCM hạn chế người dân qua khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời triển khai phương án phòng chống, ứng phó trong mùa mưa, bão năm 2026.

Theo đó, UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ ngập sâu; tổ chức khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng thoát nước đô thị. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý những vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Tại khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo và kiên quyết không để người dân, phương tiện lưu thông qua vị trí mất an toàn. Trường hợp cần thiết, địa phương chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

UBND TP.HCM yêu cầu không để người dân qua khu vực ngập sâu, sạt lở, mất an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai và triển khai phương án bảo vệ đê điều trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực hạ tầng, xây dựng và dịch vụ công ích, Sở Xây dựng cùng các đơn vị thoát nước, thủy lợi phối hợp vận hành hiệu quả hệ thống cửa xả, cống kiểm soát triều và trạm bơm. Các công trình ngầm, hầm, hồ chứa và công trình đang thi công phải được rà soát về mức độ an toàn. Tại những điểm ngập sâu, sạt lở cần bố trí biển báo, rào chắn và đèn tín hiệu.

Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo rà soát, cắt tỉa cây xanh tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra việc chằng chống pa nô, bảng quảng cáo kích thước lớn; hạn chế các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngoài trời khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Tình trạng ngập nước tại TP.HCM gây xáo trộn đời sống, hư hại nhiều tài sản của người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Đối với các đơn vị quản lý hồ chứa nước, trong đó có hồ Thủy điện Trị An và các đơn vị khai thác thủy lợi miền Nam, TP.HCM yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết để vận hành hồ chứa linh hoạt.

Việc xả lũ phải được tính toán, chủ động nhằm giảm nguy cơ ngập vùng hạ du; tránh để triều cường, mưa lớn và xả lũ xảy ra đồng thời theo hướng bất lợi. Người dân vùng hạ du phải được cảnh báo sớm khi có phương án vận hành hồ chứa.

Đối với các hồ có dung tích thấp, đơn vị quản lý cần tính toán phương án tích nước phù hợp để phục vụ phòng, chống hạn hán trong mùa khô năm 2027, trong bối cảnh dự báo chịu ảnh hưởng của El Nino. Việc vận hành phải bảo đảm an toàn công trình, không để xảy ra tình trạng xả lũ bất thường.