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    Thời sựDân sinh

    Nước thượng lưu về nhiều, thủy điện lớn nhất miền Nam tăng lượng xả lũ

    Lê Lâm
    Lê Lâm

    Từ 14 giờ hôm nay (2.10), Thủy điện Trị An - thủy điện lớn nhất miền Nam tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 423 m3/giây lên mức 610 m3/giây.

    Sáng 2.10, Công ty thủy điện Trị An phát đi thông báo tiếp tục tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn. Như vậy, Thủy điện Trị An đã tăng lượng nước xả lũ trong 2 ngày liên tiếp.

    Nước thượng lưu về nhiều, thủy điện lớn nhất miền Nam tăng lượng xả lũ- Ảnh 1.

    Từ 14 giờ ngày 2.10, Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 423 m³/giây lên mức 610 m³/giây

    ẢNH: LÊ LÂM

    Cụ thể, thông báo cho biết lúc 8 giờ ngày 2.10, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,59 m (cao trình hồ là 62 m); lưu lượng nước về hồ là 1.660 m3/giây.

    Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều và đang hạ thấp dần, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào 14 giờ hôm nay.

    Cụ thể, công ty sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 423 m3/giây lên 610 m3/giây. Cộng thêm lưu lượng nước qua tua bin phát điện dao động từ 460 m3/giây đến 800 m3/giây, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.070 m3/giây đến 1.410 m3/giây (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

    Nước thượng lưu về nhiều, thủy điện lớn nhất miền Nam tăng lượng xả lũ- Ảnh 2.

    Đập tràn Thủy điện Trị An thời điểm không xả lũ

    ẢNH: LÊ LÂM

    Thông báo cũng cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

    Công ty thông báo đến ban phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

    Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ trở lại sau nhiều ngày liên tiếp giảm

    Thủy điện lớn nhất miền Nam

    Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

    Nước thượng lưu về nhiều, thủy điện lớn nhất miền Nam tăng lượng xả lũ- Ảnh 3.

    Và đây là hình ảnh đập tràn Thủy điện Trị An khi xả lũ

    ẢNH: LÊ LÂM

    Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty thủy điện Trị An đều xả nước để đảm bảo an toàn hồ chứa, một số hộ dân nuôi cá ở vùng trũng thấp có thể bị ảnh hưởng, còn lại không gây thiệt hại lớn.

    Trong năm 2026, Thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ lần đầu tiên qua đập tràn vào ngày 23.9 với lưu lượng 276 m3/giây; sang ngày 24.9, tăng lên 586 m3/giây.

    Từ 25.9 đến ngày 28.9, Thủy điện Trị An giảm lượng xả lũ từ từ xuống còn 146 m3/giây.

    Đến ngày 1.10, lại tăng lên 423 m3/giây, và chiều nay (2.10) tăng lên mức 610 m3/giây.

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    Do lượng nước ở thượng lưu về nhiều, triều cường ở hạ du lại đang ở mức thấp, Công ty Thủy điện Trị An quyết định tăng lượng xả nước qua đập tràn để bảo vệ hồ chứa.

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