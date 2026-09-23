Thủy điện Trị An xả lũ, vùng hạ du Đồng Nai và TP.HCM liệu có bị ngập?

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào sáng 23.9, Thủy điện Trị An tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 276 m3/giây và cộng thêm lưu lượng nước qua tua bin phát điện dao động từ 460 - 800 m3/giây. Như vậy, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động từ 736 - 1.076 m3/giây.

Trong ngày 23.9, Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 276 m³/giây ẢNH: LÊ LÂM

Tuy nhiên, trong bản tin cảnh báo lũ trên các sông ở thành phố Đồng Nai phát đi trong ngày 23.9, Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai không hề cảnh báo ngập lụt ở hạ lưu sông Đồng Nai (nằm bên dưới đập Thủy điện Trị An).

Thủy điện lớn nhất miền Nam thông báo xả tràn lần đầu tiên trong năm 2026

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, giải thích do vùng hạ du, ven sông Đồng Nai không có nguy cơ ngập lụt.

"Hiện tại, triều cường trên sông Đồng Nai đang ở mức thấp. Mặt khác, Thủy điện Trị An cũng chỉ xả lũ lượng nước nhỏ, nên khả năng ngập ở vùng hạ du là không cao", ông Huy nói.

Cũng theo Giám đốc Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, mỗi khi Thủy điện Trị An xả lũ thì đều xem xét tình hình triều cường. Khi triều cường thấp thì xả, nếu triều cường cao thì ngưng hoặc giảm lượng nước để tránh gây ngập vùng hạ du.

Sông Đồng Nai đoạn qua đô thị Biên Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Thủy điện Trị An đều xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, một số hộ dân nuôi cá ở vùng trũng thấp có thể bị ảnh hưởng, còn lại không gây thiệt hại lớn.