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    Thời sự

    Thủy điện Trị An xả lũ, vùng hạ du Đồng Nai và TP.HCM liệu có bị ngập?

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Do triều cường đang ở mức thấp và lượng nước thủy điện Trị An xả lũ cũng không lớn, nên vùng hạ du ven sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai và TP.HCM không có nguy cơ ngập lụt.

    Như Thanh Niên đã đưa tin, vào sáng 23.9, Thủy điện Trị An tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 276 m3/giây và cộng thêm lưu lượng nước qua tua bin phát điện dao động từ 460 - 800 m3/giây. Như vậy, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động từ 736 - 1.076 m3/giây.

    Thủy điện Trị An xả lũ, vùng hạ du Đồng Nai và TP.HCM liệu có bị ngập?- Ảnh 1.

    Trong ngày 23.9, Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 276 m³/giây

    ẢNH: LÊ LÂM

    Tuy nhiên, trong bản tin cảnh báo lũ trên các sông ở thành phố Đồng Nai phát đi trong ngày 23.9, Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai không hề cảnh báo ngập lụt ở hạ lưu sông Đồng Nai (nằm bên dưới đập Thủy điện Trị An).

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    Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, giải thích do vùng hạ du, ven sông Đồng Nai không có nguy cơ ngập lụt.

    "Hiện tại, triều cường trên sông Đồng Nai đang ở mức thấp. Mặt khác, Thủy điện Trị An cũng chỉ xả lũ lượng nước nhỏ, nên khả năng ngập ở vùng hạ du là không cao", ông Huy nói.

    Cũng theo Giám đốc Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, mỗi khi Thủy điện Trị An xả lũ thì đều xem xét tình hình triều cường. Khi triều cường thấp thì xả, nếu triều cường cao thì ngưng hoặc giảm lượng nước để tránh gây ngập vùng hạ du.

    Thủy điện Trị An xả lũ, vùng hạ du Đồng Nai và TP.HCM liệu có bị ngập?- Ảnh 2.

    Sông Đồng Nai đoạn qua đô thị Biên Hòa

    ẢNH: LÊ LÂM

    Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

    Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Thủy điện Trị An đều xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, một số hộ dân nuôi cá ở vùng trũng thấp có thể bị ảnh hưởng, còn lại không gây thiệt hại lớn.

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    thủy điện Trị An xả lũ Ngập lụt hạ du Sông đồng nai TP.HCM

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