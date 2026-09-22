Thủy điện lớn nhất miền Nam thông báo xả tràn lần đầu tiên trong năm 2026

Ngày 22.9, Công ty Thủy điện Trị An phát đi thông báo về việc xả tràn điều tiết hồ chứa lần đầu tiên trong năm 2026.

Thủy điện Trị An xả tràn để điều tiết hồ chứa vào tháng 10.2025 ẢNH: LÊ LÂM

Theo thông báo, Công ty Thủy điện Trị An cho biết vào lúc 8 giờ ngày 22.9 mực nước hồ đạt 60,2 m (cao trình hồ là 62 m); lượng nước về hồ 1.710 m3/giây; lượng nước qua tuabin phát điện là 779 m3/giây.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, công ty tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa từ 10 giờ ngày 23.9 với lưu lượng 140 m3/giây.

Thủy điện Trị An ẢNH: LÊ LÂM

Đến 15 giờ cùng ngày, Thủy điện Trị An sẽ tăng lượng nước xả qua đập tràn lên 276 m3/giây. Cộng thêm lưu lượng nước qua tua bin phát điện dao động từ 460 m3/giây đến 800 m3/giây (ứng với công suất từ 240 MW đến 400 MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ quốc gia (NSMO). Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: từ 736 m3/giây đến 1.076 m3/giây.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Hồi đầu tháng 9.2026, mực nước hồ Thủy điện Trị An vẫn còn ở mức thấp (trên 57 m), hàng loạt đảo nhỏ còn nổi lên giữa lòng hồ ẢNH: LÊ LÂM

Công ty xin thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty Thủy điện Trị An đều xả nước để đảm bảo an toàn hồ chứa, một số hộ dân nuôi cá ở vùng trũng thấp có thể bị ảnh hưởng, còn lại không gây thiệt hại lớn.