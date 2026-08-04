Đang mùa mưa, vì sao nước hồ Trị An vẫn xuống thấp?

Hồ Trị An cạn nước, hàng ngàn hộ dân thiếu nước dùng

Ngày 27.7 vừa qua, Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân đã ra thông báo tạm ngưng cung cấp nước và mở nước luân phiên đến các khách hàng. Lý do vì sự cố bất khả kháng, cụ thể là do mực nước hồ Trị An xuống thấp.

Ống hút nước từ hồ Trị An của Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân đang cung cấp nước sạch cho 31.127 khách hàng tại các địa phương: Gia Kiệm, Dầu Giây, La Ngà, Xuân Bắc, La Ngà, với nhu cầu từ 31.000 - 35.000 m3/ngày/đêm. Nguồn nước được lấy từ hồ Trị An,

Tuy nhiên, từ các ngày 24.7 - 26.7, mực nước hồ Trị An xuống thấp, cao trình chỉ còn khoảng 51 m, cùng với đó là sự sinh sôi của tảo đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước thô, nhà máy chỉ có thể khai thác và vận hành khoảng 16.800 m3/ngày/đêm. Vì sự thiếu hụt, nhà máy phải cắt nước luân phiên.

Cuối tháng 7.2026, nhà máy phải luân phiên cắt nước trong nhiều ngày do mực nước hồ Trị An xuống thấp, đồng thời tảo sinh sôi quá nhiều khiến nước vừa thiếu vừa không đảm bảo chất lượng ẢNH: LÊ LÂM

Trước tình hình trên, trong ngày 26.7, Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân đã có văn bản báo cáo UBND thành phố Đồng Nai và Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai.

Trong văn bản, Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân đề nghị UBND Thành phố Đồng Nai và Sở Xây dựng thành phố có ý kiến với Công ty thủy điện Trị An (đơn vị vận hành hồ thủy điện Trị An) về việc tạm thời điều tiết, hạn chế xả nước về hạ lưu, tạo điều kiện duy trì mực nước hồ ở khoảng cao trình từ 52 m trở lên trong giai đoạn cao điểm để Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân đủ nguồn nước phục vụ bà con.

Đường ống phi 1.500 dẫn nước từ hồ Trị An lên nhà máy xử lý ẢNH: LÊ LÂM

Ngày 27.7, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã có văn bản phản hồi, theo đó Sở Xây dựng đề nghị Công ty thủy điện Trị An khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp tạm thời điều tiết mực nước hồ duy trì ở cao trình trên 52 m trong giai đoạn cao điểm hiện nay để hệ thống lấy nước thô của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân hoạt động ổn định, hạn chế hiện tượng tảo xâm nhập, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối với Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đề nghị thực hiện ngay các giải giáp duy trì ổn định cấp nước cho người dân. Đồng thời khẩn trương thực hiện các giải pháp để cải tạo hệ thống thu nước thô từ hồ Trị An nhằm đảm bảo nguồn nước cấp khi mực nước hồ bị cạn vào mùa khô và do biến đổi khí hậu.

Đến rạng sáng 30.7, nhà máy nước Gia Tân đã cung cấp nước bình thường trở lại sau khi đã xử lý tảo cũng như nhờ mực nước hồ Trị An dâng lên cao trình trên 52 m.

Công ty thủy điện Trị An nói gì?

Sau khi Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân thông báo tình hình thiếu hụt dẫn đến cắt nước, rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu vì sao đang mùa mưa mà nước hồ lại cạn.

Mực nước hồ rút sâu, tạo nên những bãi cỏ xanh mướt ẢNH: LÊ LÂM

Ngày 3.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An thừa nhận thời gian qua Đồng Nai mưa khá nhiều, nhưng hồ Trị An chủ yếu nhận nước thượng nguồn, từ hệ thống sông Đồng Nai và sông La Ngà đổ về.



"Đồng Nai mưa nhiều nhưng nước hầu hết chảy về hạ lưu, chừng nào mưa to ở khu vực Lâm Đồng thì nước mới chảy về hồ Trị An. Ngoài ra trên thượng nguồn còn có rất nhiều thủy điện, các nhà máy này cũng cần tích nước nên hiện tại nguồn nước về rất hạn chế", ông Nguyễn Hữu Khánh Ngọc cho biết.

Dù là mùa mưa nhưng lượng nước từ thượng nguồn đổ về còn ít, mực nước hồ vẫn còn rất thấp ẢNH: LÊ LÂM

Giám đốc Công ty thủy điện Trị An cũng cho biết thêm, thủy điện Trị An ngoài nhiệm vụ khai thác thì còn phải đảm bảo xả về hạ du lưu lượng nước ít nhất 100 m3/s, để chống nhiễm mặn, giúp các nhà máy nước ở hạ du có thể lấy nước phục vụ người dân Biên Hòa và TP.HCM.

Về vấn đề của Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An cho biết: "Những ngày cuối tháng 7.2026 nước xuống thấp nhưng vẫn ở cao trình 51 m, chưa phải mực nước chết và công ty vẫn khai thác được. Tức là vẫn có nước để nhà máy cấp nước hút và cung cấp cho người dân, còn về tình trạng tảo sinh sôi nảy nở thì phía nhà máy cấp nước cần có giải phải kĩ thuật để xử lý".

Cũng theo vị này, bước qua tháng 8.2026, nước từ thượng nguồn bắt đầu đổ về nhiều, hiện mức nước hồ đang ở cao trình trên 53 m và tiếp tục dâng.