Thủy điện Trị An liên tục điều tiết nước lũ: Tăng, giảm rồi lại tăng

Sáng 20.11, Công ty thủy điện Trị An phát đi thông báo sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn lên 800 m3/giây vào 13 giờ chiều nay.

Thủy điện Trị An xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 800 m³/giây vào ngày 10.11

ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, thông báo cho biết vào 7 giờ ngày 20.11, mực nước hồ đạt 61,777 (cao trình hồ là 62 m), lưu lượng nước về hồ là 1.300 m3/giây, nước xả qua đập tràn là 640 m3/giây, lượng nước qua tuabin phát điện là 564 m3/giây.

Trên cơ sở lượng nước từ thượng lưu đổ về hồ lớn, và thông tin các nhà máy thủy điện bậc trên xả điều tiết, Công ty thủy điện Trị An quyết định tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn để điều tiết, bảo vệ an toàn đập.

Theo đó, từ 13 giờ ngày 20.11, công ty sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 640 m3/giây lên 800 m3/giây.

Lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 340 m3/giây đến 600 m3/giây (ứng với công suất từ 180 MW đến 300 MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Như vậy tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.140 m3/giây đến 1.400 m3/giây.

Công ty thủy điện Trị An cũng cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Công ty thủy điện Trị An thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Trong 1 tháng qua, tùy theo lưu lượng nước về hồ cũng như mực nước ở hạ du, Thủy điện Trị An liên tục điều chỉnh lượng nước xả lũ qua đập tràn ẢNH: LÊ LÂM

Tăng, giảm liên tục để điều tiết nước lũ

Trước đó, từ ngày 21.10, Công ty thủy điện Trị An tiến hành xả lũ (đợt 2) qua đập tràn với lưu lượng 160 m3/giây.

Và trong thời gian gần 1 tháng qua, tùy theo lưu lượng nước về hồ cũng như mực nước ở hạ du, thủy điện Trị An liên tục điều chỉnh lượng nước xả lũ qua đập tràn để bảo vệ hồ chứa đồng thời tránh không gây ngập lụt ở hạ du.

Cụ thể, từ ngày 21.10 chỉ xả lũ 160 m³/giây, nhưng đến ngày 9.11, lần lượt tăng lượng nước xả lũ lên 320 m³/giây rồi 480 m³/giây.

Sang sáng 10.11, tiếp tục tăng lên 640 m³/giây. Chiều cùng ngày thì tăng lên 800 m³/giây.

Đúng 15 giờ ngày 11.11, Công ty Thủy điện Trị An đã tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 800 m3/giây lên 960 m3/giây. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, một ngày sau lại giảm xuống 800 m3/giây, và trong các ngày tiếp theo liên tục giảm còn 320 m3/giây, sau đó lại tăng dần dần lên 800 m3/giây từ chiều 20.11 như thông báo mới nhất.

Cầu Hiếu Liêm thay thế cho phà Hiếu Liêm đang được xây dựng, đây là công trình thuộc dự án mở rộng dự án nhà máy thủy điện Trị An ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty thủy điện Trị An đều xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, một số hộ dân nuôi cá ở vùng trũng thấp có thể bị ảnh hưởng, còn lại không gây thiệt hại lớn.