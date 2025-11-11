Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ lên mức cao nhất trong nhiều năm

Đúng 15 giờ ngày 11.11, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) đã tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 800 m3/giây lên 960 m3/giây.

Từ chiều 11.11, lượng nước xả lũ qua đập tràn Thủy điện Trị An là 960 m³/giây, cao nhất trong nhiều năm gần đây

ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Công ty Thủy điện Trị An phát đi thông báo cho biết vào lúc 9 giờ ngày 10.11, mực nước hồ đạt 61,875 m (cao trình của hồ là 62 m), lưu lượng nước từ thượng lưu đổ về hồ là 1.530 m3/giây, lượng nước xả lũ qua đập tràn là 800 m3/giây, còn lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 520 m³/giây.

Căn cứ mực nước hạ du sông đo tại trạm thủy văn Biên Hòa (phường Trấn Biên, Đồng Nai) đang thấp và hạ thấp dần trong những ngày tiếp theo, căn cứ mực nước thượng lưu và lưu lượng nước về hồ, để đảm bảo an toàn công trình, công ty tiến hành tăng lượng nước xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 11.11 tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ từ 800 m3/giây lên 960 m3/giây (đập tràn có tổng cộng 8 cửa xả, hiện đang xả 6 cửa với lưu lượng 160 m3/giây mỗi cửa).

Lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 460 m3/giây đến 800 m3/giây (ứng với công suất từ 240 - 400 MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO).

Như vậy tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.420 m3/giây đến 1.760 m3/giây (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Người dân đổ xô bắt cá ở chân đập tràn Thủy điện Trị An khi ngưng xả lũ ẢNH: NGUYỄN ANH

Sẽ tăng, giảm lượng nước xả lũ tùy diễn biến thời tiết

Công ty Thủy điện Trị An cũng cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty Thủy điện Trị An đều xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, một số hộ dân nuôi cá ở vùng trũng thấp có thể bị ảnh hưởng, còn lại không gây thiệt hại lớn.