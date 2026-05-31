Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cá bè trên hồ Trị An bất ngờ chết hàng loạt

Lê Lâm
Lê Lâm
31/05/2026 12:07 GMT+7

Cá bè của 15 hộ dân nuôi trên hồ Trị An, thành phố Đồng Nai bất ngờ chết hàng loạt, ước lượng khoảng 200 tấn.

Hai ngày nay (30 - 31.5), cá bè của nhiều hộ dân nuôi trên hồ Trị An, khu vực thuộc phường Trị An (thành phố Đồng Nai) bất ngờ chết hàng loạt. Loại cá chết là trắm và chép, trọng lượng mỗi con đều trên 1 ký.

Cá bè trên hồ Trị An bất ngờ chết hàng loạt - Ảnh 1.

Lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cùng lực lượng chính quyền phường Trị An hỗ trợ người dân thu gom cá chết

ẢNH: H.K

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền phường Trị An và Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (đơn vị quản lý hồ Trị An) đã cử nhân viên xuống ghi nhận vụ việc, đồng thời hỗ trợ người dân vớt cá lên bờ để xử lý, ngăn ngừa tình trạng chết để lâu gây ô nhiễm nguồn nước.

Ngày 31.5, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An, cho biết theo thống kê ban đầu, số lượng cá chết xảy ra ở 15 hộ nuôi, với tổng khối lượng khoảng 200 tấn.

Cá bè trên hồ Trị An bất ngờ chết hàng loạt - Ảnh 2.

Đến trưa 31.5, số lượng cá chết theo thống kê khoảng 200 tấn

ẢNH: H.K

Về nguyên nhân, bà Dung cho biết đang phối hợp với cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy mẫu nước, cá để xét nghiệm.

Còn qua ghi nhận thực tế, trên địa bàn 2 ngày qua xảy ra mưa lớn sau những ngày nắng nóng kéo dài đã làm thay đổi môi trường nước đột ngột, kết hợp mật độ nuôi dày dẫn dến tình trạng thiếu oxy làm cá ngộp, chết hàng loạt.

Cá bè trên hồ Trị An bất ngờ chết hàng loạt - Ảnh 3.

Một khu vực nuôi cá bè trên hồ Trị An, đoạn thuộc phường Trị An

ẢNH: LÊ LÂM

Hồ Trị An có tổng diện tích mặt nước hơn 32.500 ha, thuộc thành phố Đồng Nai. Từ nhiều năm qua, trên lòng hồ hình thành các vùng nuôi cá bè.

Vào cuối năm 2025, Đồng Nai đã phê duyệt "Dự án sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An, giai đoạn 1".

Mục tiêu nhằm bố trí, sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An, đảm bảo ổn định hoạt động nuôi, chất lượng môi trường và hiệu quả kinh tế, hướng đến mục tiêu nuôi thủy sản bền vững trên lòng hồ.

Tin liên quan

Đồng Nai: Tìm nguyên nhân cá chết ở lòng hồ thủy lợi Phước Hòa

Đồng Nai: Tìm nguyên nhân cá chết ở lòng hồ thủy lợi Phước Hòa

Trước tình trạng cá chết ở lòng hồ thủy lợi Phước Hòa, chính quyền xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp đơn vị chức năng lấy mẫu nước để phân tích.

Khám phá thêm chủ đề

cá bè trên hồ Trị An chết hàng loạt phường trị an Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai mưa lớn lấy mẫu xét nghiệm cá chết Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận