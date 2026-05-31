Cá bè trên hồ Trị An bất ngờ chết hàng loạt

Hai ngày nay (30 - 31.5), cá bè của nhiều hộ dân nuôi trên hồ Trị An, khu vực thuộc phường Trị An (thành phố Đồng Nai) bất ngờ chết hàng loạt. Loại cá chết là trắm và chép, trọng lượng mỗi con đều trên 1 ký.

Lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cùng lực lượng chính quyền phường Trị An hỗ trợ người dân thu gom cá chết ẢNH: H.K

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền phường Trị An và Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (đơn vị quản lý hồ Trị An) đã cử nhân viên xuống ghi nhận vụ việc, đồng thời hỗ trợ người dân vớt cá lên bờ để xử lý, ngăn ngừa tình trạng chết để lâu gây ô nhiễm nguồn nước.

Ngày 31.5, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An, cho biết theo thống kê ban đầu, số lượng cá chết xảy ra ở 15 hộ nuôi, với tổng khối lượng khoảng 200 tấn.

Đến trưa 31.5, số lượng cá chết theo thống kê khoảng 200 tấn

Về nguyên nhân, bà Dung cho biết đang phối hợp với cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy mẫu nước, cá để xét nghiệm.

Còn qua ghi nhận thực tế, trên địa bàn 2 ngày qua xảy ra mưa lớn sau những ngày nắng nóng kéo dài đã làm thay đổi môi trường nước đột ngột, kết hợp mật độ nuôi dày dẫn dến tình trạng thiếu oxy làm cá ngộp, chết hàng loạt.

Một khu vực nuôi cá bè trên hồ Trị An, đoạn thuộc phường Trị An ẢNH: LÊ LÂM

Hồ Trị An có tổng diện tích mặt nước hơn 32.500 ha, thuộc thành phố Đồng Nai. Từ nhiều năm qua, trên lòng hồ hình thành các vùng nuôi cá bè.

Vào cuối năm 2025, Đồng Nai đã phê duyệt "Dự án sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An, giai đoạn 1".

Mục tiêu nhằm bố trí, sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An, đảm bảo ổn định hoạt động nuôi, chất lượng môi trường và hiệu quả kinh tế, hướng đến mục tiêu nuôi thủy sản bền vững trên lòng hồ.