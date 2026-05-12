Đồng Nai: Tìm nguyên nhân cá chết ở lòng hồ thủy lợi Phước Hòa

Ngày 12.5, đoàn kiểm tra thuộc UBND xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai đã phối hợp Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra cá chết ở lòng hồ thủy lợi Phước Hòa, để tìm nguyên nhân.

Cá chết ở lòng hồ thủy lợi Phước Hòa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên cùng đoàn lấy mẫu, tại một số khu vực ven hồ thủy lợi Phước Hòa xuất hiện cá chết nổi trên mặt nước, trong đó có nhiều loại như cá chép, cá chốt, cá trắng... Một số cá chết bốc mùi hôi đã được người dân vớt lên xử lý.

Cá chết 2, 3 ngày ở ven lòng hồ thủy lợi và trong khu vực người dân nuôi được vớt lên xử lý chôn lấp ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Trần Quốc Bảo (ở ấp 2, xã Nha Bích) cho biết: "Sáng tôi thấy trong và ngoài lòng hồ đều có cá chết nổi lên hôi thối. Tôi có vớt lên bờ để xử lý".

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 12.5, tình trạng cá chết vẫn còn xảy ra nhưng số lượng đã giảm đáng kể so với những ngày trước đó người dân chứng kiến.

Người dân sục nước hồ để tăng khí ô xy cho cá ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Nha Bích đã lập đoàn kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế, test nhanh một số chỉ tiêu môi trường nước, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân cá chết.

Đoàn kiểm tra của xã Nha Bích và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đồng Nai đi kiểm tra các khu vực lòng hồ để lấy mẫu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó phòng Kinh tế xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, cho biết trong sáng 12.5 xã đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đồng Nai lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra hiện tượng cá chết cũng như khu vực đầu nguồn để phân tích, đánh giá nguyên nhân tình trạng các chết hiện nay.

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đồng Nai lấy mẫu nước tại một số khu vực để phân tích, đánh giá nguyên nhân cá chết ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nếu phát hiện nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sẽ kịp thời khuyến cáo đến người dân cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trong thời gian chờ kết quả từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết làm thực phẩm hay chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Hồ thủy lợi Phước Hòa có diện tích khoảng 2.077 ha, nằm trên địa bàn xã Nha Bích, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai và xã Phú Giáo, TP.HCM. Hồ này có thượng nguồn từ sông Bé và nhánh suối Xa Cát đổ về; có kênh dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa và đập Phước Hòa dẫn qua, tạo thành một hệ thống thủy lợi khá quy mô. Hồ thủy lợi Phước Hòa được Bộ NN-PTNT trước đây giao cho Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa quản lý, vận hành có nhiệm vụ cung cấp nước tưới tiêu, nước sinh hoạt, phục vụ công nghiệp cho các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh và xả mặn vùng hạ du sông Sài Gòn.



