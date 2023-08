Đồng Nai: Hơn 2.000 tấn cá bè bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 1.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Tấn Tài, Phó chủ tịch UBND H.Định Quán (Đồng Nai) cho biết mưa lũ trong những ngày qua gây thiệt hại lớn trên địa bàn.

Người nuôi cá bè trên sông Đồng Nai và La Ngà bị thiệt hại nặng do mưa lũ H.K

Mưa lớn, lượng nước trên sông Đồng Nai và sông La Ngà đổ về nhiều, gây ngập cục bộ nhiều nơi, thiệt hại nặng về kinh tế. Nặng nề nhất là H.Định Quán, tập trung tại một số vùng trũng của 5 xã gồm: Phú Vinh, Thanh Sơn, Phú Hòa, Ngọc Định và Gia Canh.

Theo ông Tài, tính đến hết ngày 31.7, toàn huyện ghi nhận bị sập 11 căn nhà; 195 ha ruộng lúa và cây lâu năm bị ngập; đặc biệt là hơn 300 lồng bè nuôi cá trên sông của các hộ dân với tổng số lượng ước tính 1.845 tấn cá bè bị cuốn trôi, chết ngộp. Thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng.

Phó chủ tịch UBND H.Định Quán cho biết, khi lũ về, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của huyện đã khẩn trương di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ngập, ảnh hưởng bởi lũ; yêu cầu các hộ nuôi cá bè di chuyển vào neo đậu ở các vị trí an toàn. Hiện vẫn đang huy động lực lượng túc trực 24/24 giờ để phòng chống mưa lũ.



Ngoài H.Định Quán thì H.Tân Phú cũng gánh chịu thiệt hại bởi mưa lũ. Tính đến hết ngày 31.7, ghi nhận hơn 282 ha lúa, hoa màu cùng nhiều nhà dân, chuồng gà heo bị ngập; ngoài ra cũng có khoảng 180 tấn cá bè bị chết ngộp, nước cuốn.

Hiện đã có hơn 2.000 tấn cá bè bị thiệt hại H.K.

Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, mực nước tại thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang lên rất nhanh. Vào chiều 31.7, mực nước đo tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai là khoảng 113,5 m, vượt mức báo động 3. Mực nước tại trạm Phú Hiệp, trên sông La Ngà gần 106 m, vượt báo động 2.

Trong khi đó ở phía hạ lưu, trong ngày 31.7 Thủy điện Trị An đón lượng nước đổ về rất lớn (2.500 m3/s). Còn trong sáng 1.8, lượng nước về hồ tăng lên 2.700 m3/s (đo lúc 7 giờ), hiện mực nước Thủy điện Trị An đạt hơn 57,8 m (cao trình của hồ chứa là 62 m). Lãnh đạo Thủy điện Trị An cho biết nếu trong vài ngày tới, lượng nước đổ về không giảm, đơn vị này sẽ tính toán việc xả tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa trước tình hình mưa lũ phức tạp.