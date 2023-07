Mưa lớn liên tục, cảnh báo lũ khẩn cấp trên hệ thống sông Đồng Nai

Theo đó, mực nước tại các trạm khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai ở mức cao và đang lên do mưa lớn kéo dài trên khắp Tây nguyên và Nam bộ. Trưa 31.7, tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai cao hơn BĐ 3 là 0,43m còn tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà trên BĐ 2 là 0,1m.

Cảnh báo lũ khẩn cấp trên hệ thống sông Đồng Nai LÊ LÂM

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài sẽ tiếp tục tăng và vượt BĐ 3 từ 0,45 - 0,55m; trạm Phú Hiệp ở mức cao hơn BĐ 2 từ 0,15 - 0,25m. Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở những vùng trũng thấp thuộc các huyện Tân Phú và Định Quán, tỉnh Đồng Nai; mức độ rủi ro trên sông Đồng Nai ở cấp độ 3 và sông La Ngà ở cấp độ 2.

Trong những ngày qua, khu vực Tây nguyên và Nam bộ liên tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ chiều tối 31.7 - 1.8 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm; từ chiều tối 2.8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 120mm.

Tình trạng mưa và mưa lớn cục bộ có thể kéo dài đến ngày 3.8. Cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.