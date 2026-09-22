Mưa lớn dồn dập, Đà Nẵng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

Ngày 22.9, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong 6 giờ qua (từ 3 - 9 giờ sáng 22.9), nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhiều vết nứt dài, sâu xuất hiện trên đỉnh núi Pơrlai sau mưa lớn ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Bình Dương (Thăng An) 50,8 mm, Câu Lâu (Nam Phước) 56,6 mm, đầu mối hồ Phú Ninh (xã Phú Ninh) 63,8 mm, phường Hội An 50,4 mm, Kỳ Phú (phường Quảng Phú) 54 mm, xã Núi Thành 58,2 mm, phường Bàn Thạch 52,8 mm, Tiên Phong (xã Tiên Phước) 52,6 mm...

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn thành phố đã đạt trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ tối 21 đến sáng 22.9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài. Mưa to khiến một số khu vực miền núi xuất hiện sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và phương tiện.

Đáng chú ý, tại xã biên giới Hùng Sơn, nhiều vết nứt dài, sâu xuất hiện trên đỉnh núi Pơrlai, thuộc thôn Ga Ri. Trước nguy cơ sạt lở đất, lực lượng chức năng đã khẩn cấp di dời 40 hộ dân đến nơi an toàn trong chiều 21.9.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 6 giờ tới, mưa tiếp tục xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, rải rác có nơi mưa to và giông; tổng lượng mưa phổ biến từ 5 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Dự báo ngày và đêm 24.9, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Tình hình mưa được cảnh báo còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại một số xã, phường.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của các phương tiện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực miền núi, địa hình dốc, ven sông, suối chủ động theo dõi thông tin cảnh báo; hạn chế đi qua những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngầm tràn và các tuyến đường có khả năng bị ngập, lũ quét.