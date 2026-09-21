Đà Nẵng yêu cầu làm rõ trách nhiệm sau hàng loạt hồ sơ khoáng sản trễ hạn

Ngày 21.9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký công văn yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ chậm, muộn trong lĩnh vực khoáng sản; đồng thời xây dựng quy trình phối hợp theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, không để hồ sơ trễ hạn, quá hạn.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, thời gian qua, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực khoáng sản được các cơ quan chuyên môn, địa phương quan tâm triển khai, cơ bản bảo đảm quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp.

Mỏ cát của Công ty TNHH đầu tư thương mại Pha Lê Quảng Nam ở xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) đang hoạt động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy tiến độ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực khoáng sản tại Sở Nông nghiệp và Môi trường còn chậm; việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa bảo đảm thời gian theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra 71 dự án, gồm 26 dự án đấu giá mỏ và 45 dự án khác. Kết quả, có 31/71 dự án được xử lý đúng hoặc sớm hơn thời hạn; 40/71 dự án trễ hạn, chiếm 56,3%.

Đối với các dự án đấu giá mỏ, trong 26/44 dự án được kiểm tra, chỉ có 8 dự án có hồ sơ đúng hạn, trong khi 18 dự án trễ hạn, chiếm 69,2%. Thời gian trễ hạn trung bình là 47 ngày.

Đối với các dự án khoáng sản khác, có 9/12 hồ sơ đóng cửa mỏ phải hoàn thiện lại, trong đó cả 9 hồ sơ đều trễ hạn. Có 20/27 dự án thu hồi khoáng sản phải hoàn thiện lại hồ sơ, với 11 hồ sơ trễ hạn. Đáng chú ý, cả 4 hồ sơ cấp đổi, gia hạn được kiểm tra đều trễ hạn.

Qua kiểm tra, UBND TP.Đà Nẵng nhận định mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ chưa tốt. Một số hồ sơ bị trễ so với thời hạn 7 ngày làm việc mà Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các cơ quan lấy ý kiến, làm kéo dài quá trình xử lý.

Yêu cầu xử lý 48 hồ sơ còn tồn đọng

Trước tình trạng trên, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan nghiêm túc rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp hồ sơ chậm, muộn; đồng thời có giải pháp bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời hạn trong tất cả lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở.

Đối với Sở Công thương, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản được bàn giao từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố yêu cầu tập trung xử lý các hồ sơ còn tồn đọng.

Tàu hút cát hoạt động tại mỏ cát của Công ty TNHH đầu tư thương mại Pha Lê Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sở Công thương phải rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp hoàn thành 48 hồ sơ đang giải quyết trong lĩnh vực khoáng sản; xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công cụ thể lãnh đạo, phòng chuyên môn và công chức phụ trách từng hồ sơ, gắn trách nhiệm của người được giao xử lý với tiến độ và chất lượng giải quyết.

Sở cũng phải thường xuyên rà soát các hồ sơ sắp đến hạn, có nguy cơ quá hạn để kịp thời xử lý; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong từng khâu, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.

Đáng chú ý, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Công thương tổ chức, hướng dẫn doanh nghiệp sớm đưa vào hoạt động đối với 43 dự án đấu giá mỏ chưa hoàn thành việc cấp phép; tập trung phân loại và hướng dẫn theo từng bước, trình tự của từng dự án.

Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định và trình giải quyết đối với từng nhóm thủ tục về thăm dò, khai thác, gia hạn, điều chỉnh, chuyển nhượng, đóng cửa mỏ, thu hồi khoáng sản và các thủ tục khác thuộc thẩm quyền thành phố.

Trên cơ sở đó, xây dựng quy trình phối hợp giữa các cơ quan, cụ thể hóa từng bước xử lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện và sản phẩm đầu ra của từng khâu; không để một nội dung phải xin ý kiến nhiều lần hoặc không xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Cùng với đó, Sở Công thương được yêu cầu nghiên cứu, sớm xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát gắn với cơ sở dữ liệu khoáng sản, liên thông từ khâu tiếp nhận, phân công xử lý, lấy ý kiến, thẩm định đến trình và trả kết quả.

UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố thông tin đến các doanh nghiệp thành viên liên quan về tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trong lĩnh vực khoáng sản; đồng thời đề nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu còn thiếu theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, sớm đưa dự án vào khai thác theo quy định pháp luật.